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Взаємодія між буряком та капустою може бути корисною

Вирощування капусти вимагає не лише належного догляду, а й правильного підбору сусідніх культур на городі. Неправильне сусідство може призвести до зниження врожайності та розвитку шкідників. Тому важливо знати, які рослини краще висаджувати поруч з капустою, а від яких слід утриматися. Детальніше про це пише «Майстерня ідей». Небажані сусіди для капусти: селера: сусідство з цією рослиною може сприяти появі капустянки – шкідника, який серйозно пошкоджує капусту;

сусідство з цією рослиною може сприяти появі капустянки – шкідника, який серйозно пошкоджує капусту; морква, редис, кмин, пастернак: ці культури можуть розповсюджувати небажаних комах, таких як капустяна міль, що негативно впливає на здоров'я капусти;

ці культури можуть розповсюджувати небажаних комах, таких як капустяна міль, що негативно впливає на здоров'я капусти; виноград: капуста може погіршувати смакові якості винограду, тому їх краще не саджати поруч. Рекомендовані сусіди для капусти: кріп та шавлія: ці рослини відлякують шкідників своїм ароматом, забезпечуючи додатковий захист для капусти;

ці рослини відлякують шкідників своїм ароматом, забезпечуючи додатковий захист для капусти; м'ята та полин: їхній запах відлякує комах, що може запобігти появі шкідників на капустяних грядках;

їхній запах відлякує комах, що може запобігти появі шкідників на капустяних грядках; буряк: взаємодія між буряком та капустою може бути корисною, оскільки ці культури підтримують одна одну на біохімічному рівні;

взаємодія між буряком та капустою може бути корисною, оскільки ці культури підтримують одна одну на біохімічному рівні; селера: крім того, що вона відлякує хрестоцвітих блішок, селеру можна садити поруч з капустою для додаткового захисту;

крім того, що вона відлякує хрестоцвітих блішок, селеру можна садити поруч з капустою для додаткового захисту; кущова квасоля: ця рослина може захистити капусту від земляних блішок.

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