Осінній посів багаторічних квітів має природну перевагу – явище стратифікації

Початок жовтня – період, коли природа сама сприяє садівникові. Земля ще зберігає тепло, повітря стає вологим і прохолодним, а відсутність спеки та опадів створює ідеальні умови для осіннього посіву. Саме в цей час можна закласти основу майбутнього квітника, який з роками майже не потребуватиме вашої участі. Які квіти посадити, пише ТСН.

ТОП-5 багаторічників, які можна сіяти восени

Наперстянка пурпурна

Відомий своїм рясним самосівом, цей вид утворює величні квітконоси, вкриті дзвониками різних відтінків. Насіння наперстянки дрібне й численне, легко поширюється вітром. Але варто пам’ятати: всі частини цієї рослини є отруйними, тому з нею слід працювати обережно.

Аквілегія (водозбір)

Невибагливий багаторічник, який чудово почувається в напівтіні, зокрема під деревами. Розмножується самосівом, при цьому кожне нове покоління квітів може мати унікальні забарвлення та форми. Це ідеальний варіант для природного саду зі змінною палітрою.

Ехінацея пурпурна

Символ стійкості та краси – ехінацея цвіте з середини літа до осені, приваблюючи бджіл і метеликів. Великі насінини легко переносять зиму в ґрунті та дружно сходять навесні. Дорослі рослини добре переносять спеку та посуху.

Ліхніс халцедонський

Цей вид із яскраво-червоними квітами привертає увагу здалеку. Ліхніс надзвичайно живучий, швидко розростається, подекуди навіть потребує обмеження. Ідеально підходить для створення акцентів у стилі «дикого саду».

Рудбекія розсічена

Відома своєю довготривалою декоративністю, цвіте з липня і до перших заморозків. Її насіння залишається життєздатним багато років, а нові рослини з’являються навіть без повторного підсіву. Чудово виглядає у задній частині квітників.