Не всі сорти хризантем витримують навіть помірні морози

Садові хризантеми зазвичай не потребують викопування на зиму, особливо якщо йдеться про сучасні зими, які вже не такі суворі, як раніше. У більшості регіонів достатньо просто замульчувати рослини листям або компостом, щоб вони успішно перезимували. Проте не всі сорти хризантем витримують навіть помірні морози. Деякі з них більш чутливі до зниження температури, тому їх рекомендується викопати після завершення цвітіння. Як підготувати квіти до зберігання і де їх тримати, пише Best home ideas.

Як підготувати хризантеми до зберігання

Коли квіти відцвітуть, сухі стебла обрізають на висоті приблизно 15 сантиметрів від поверхні ґрунту. Після цього кущі висаджують у горщики, ящики або відра.

Де і як зберігати квіти

Щоб уникнути передчасного росту пагонів, ємності з хризантемами варто накрити папером або тканиною. Це створить захист від світла та стримає розвиток нових паростків. Зберігати рослини потрібно у прохолодному приміщенні з температурою не вище +3°С. Якщо ж горщики зберігаються у теплому місці, то молоді пагони доведеться регулярно прищипувати.

Найкраще місце для зимового зберігання таких рослин – льох або інше приміщення з постійною прохолодною температурою. Там хризантеми залишаються до лютого, після чого їх можна винести на світло. Навесні, коли світловий день подовжується, горщики виставляють на підвіконня, де рослини поступово починають пробуджуватись і готуватись до висадки в ґрунт.