Осінь – це не лише час завершувати городній сезон. Деякі культури можна висадити або посіяти у вересні, щоб вони перезимували в ґрунті, а з настанням тепла швидко відновили ріст. Такий спосіб дає змогу отримати першу зелень і овочі значно раніше, ніж після звичайної весняної посадки. Як вибрати культури та підготувати грядку, пишуть «Новини.Info».

Озимий часник

Озимий часник – одна з найпоширеніших культур для осінньої посадки. До приходу зими зубчики мають встигнути сформувати коріння, але не повинні активно нарощувати зелену масу.

Саме тому важливо правильно вибрати час для посадки. Надто раннє висаджування за тривалої теплої погоди може спровокувати активний ріст пагонів, а запізнення не залишить рослині достатньо часу для вкорінення.

Навесні часник, який уже встиг укоренитися восени, швидко відновлює розвиток і раніше переходить до активного росту.

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Озима цибуля

Для осіннього вирощування підходять сорти цибулі, призначені для підзимової посадки. Її також висаджують із розрахунком на те, щоб до морозів рослини встигли добре вкоренитися.

Перевага такого способу полягає у ранньому старті навесні. Після прогрівання ґрунту цибуля починає розвиватися без тривалого періоду адаптації, тому отримати врожай можна раніше, ніж за весняної посадки.

Петрушка та інша холодостійка зелень

Восени можна висівати й деякі холодостійкі зеленні культури. Зокрема, для підзимової сівби використовують відповідні сорти петрушки. Насіння залишається в ґрунті протягом холодного періоду, а навесні починає проростати, коли температура та вологість стають сприятливими.

Важливо не брати перший-ліпший насіннєвий матеріал. Для такого вирощування краще обирати сорти, які добре переносять зимівлю та призначені для осінньої або підзимової сівби.

Як підготувати грядку

Місце для осінніх посадок підготуйте заздалегідь. Грядка має добре освітлюватися, а вода після дощу не повинна там застоюватися. Надлишок вологи восени, узимку та під час відлиг може призвести до загнивання посадкового матеріалу.

Приберіть землю від бур’янів, розпушіть її та за потреби внесіть добре перепрілу органіку. Свіжий гній безпосередньо перед висаджуванням озимих цибулинних культур використовувати не варто.

Також заздалегідь перевірте посадковий матеріал. Відкладіть убік м’які, пошкоджені, підгнилі або запліснявілі зубчики та цибулини. Для осінньої посадки залишайте лише здорові й міцні екземпляри.

Не поспішайте з мульчуванням

Після посадки не варто одразу створювати надто товстий шар утеплення. Якщо осінь тепла й дощова, надлишок органічного матеріалу може утримувати забагато вологи.

Коли встановиться стабільніше похолодання, грядку можна замульчувати відповідним органічним матеріалом. Таке покриття допомагає захистити ґрунт від різких перепадів температури та сприяє кращій зимівлі посадок.

Чому осіння посадка дає ранній урожай

Секрет такого способу вирощування простий: рослина починає весну вже з певним запасом часу. Її коренева система формується восени, тому після потепління не потрібно чекати, доки насіння проросте або посадковий матеріал укоріниться.

Водночас восени не потрібно стимулювати сильний розвиток надземної частини. Завдання рослини перед зимою – добре вкоренитися та перейти у стан спокою. Надмірно активний ріст перед морозами може послабити посадки.

Що може завадити перезимівлі

Навіть правильно вибрана культура може постраждати через невдале місце або неправильний догляд. Найчастіші проблеми – застій води, неякісний посадковий матеріал, надто рання посадка та надмірне утеплення.

Особливо уважно поставтеся до вологості ґрунту. Грядка не повинна перетворюватися на місце постійного накопичення води після дощів чи танення снігу.

Що робити навесні

Після зими огляньте грядку та оцініть стан рослин. Частина надземної маси може виглядати пошкодженою холодом, але це не завжди означає, що рослина загинула. Якщо коренева система та цибулина або зубчик залишилися здоровими, із потеплінням культура може відновити ріст.

Не поспішайте прибирати посадки лише через пошкоджене листя. Дайте рослинам час на відновлення та забезпечте їм звичайний весняний догляд.