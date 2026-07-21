Найпотрібніші країні фахівці технічних спеціальностей

Україна переходить до нової моделі формування державного замовлення на освіту фахівців, орієнтуючись не лише на запити закладів освіти, а й на довгострокові потреби економіки. Про це 21 липня у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, новий підхід базується на довгостроковому прогнозуванні розвитку економіки з урахуванням післявоєнної відбудови, інтеграції України до ЄС, демографічних змін і технологічного розвитку. Відповідна концепція закладена у законопроєкті №10399, а перші зміни вже впроваджуються через урядову експериментальну постанову.

За прогнозами, загальна потреба економіки у працівниках зросте з 12,9 млн у 2025 році до 14,6 млн у 2036 році. Тобто протягом наступних 10 років Україні знадобиться близько 1,7 млн додаткових працівників. Найбільший попит очікується на спеціалістів, які будуть залучені до відбудови країни, розвитку промисловості, інженерії та управління масштабними проєктами.

Зокрема, у будівельній сфері потреба у працівниках може зрости більш ніж удвічі – із приблизно 520 тис. до 1,24 млн. Найбільш затребуваними стануть будівельники, інженери, архітектори, проєктувальники, фахівці технічного нагляду та менеджери інфраструктурних проєктів.

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Суттєве зростання прогнозують і для переробної промисловості. До 2036 року кількість працівників у цій сфері може збільшитися більш ніж на 400 тисяч. Економіка потребуватиме технологів, інженерів виробництва, операторів обладнання, спеціалістів із контролю якості та сучасних виробничих професій.

Майже на 75% може зрости попит у сфері професійної, наукової та технічної діяльності. Йдеться про інженерні послуги, наукові дослідження, технічне проєктування, консалтинг і професійні сервіси для бізнесу.

Водночас стабільно високою залишатиметься потреба у медичних працівниках та спеціалістах соціальної сфери. До 2036 року кількість зайнятих у медицині та соціальній допомозі може зрости майже до 945 тисяч. Попит зберігатиметься на лікарів, медичних сестер, реабілітологів, психологів, соціальних працівників і фахівців із догляду.

Попри відносно стабільну чисельність працівників ІТ-сектору, його роль в економіці не зменшуватиметься. Очікується, що цифрові компетентності стануть необхідними практично для всіх сучасних професій, а розвиток галузі визначатиметься продуктивністю та технологічністю.

За прогнозом, економіка також потребуватиме більше економістів, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів і юристів, які забезпечуватимуть діяльність підприємств у різних галузях.

Найбільше зростання серед професійних груп до 2036 року прогнозується для кваліфікованих робітників, інженерно-технічних спеціалістів, професіоналів, технічних службовців, а також працівників металургійної та машинобудівної галузей.

Окремо експерти оцінили потребу в нових кадрах. У 2032–2036 роках українській економіці знадобиться близько 2,62 млн нових працівників. Найбільший попит прогнозується на:

кваліфікованих робітників з інструментом;

фахівців технічних спеціальностей;

працівників сфери торгівлі та послуг;

робітників машинобудування й металургії;

технічних службовців.

У парламенті наголошують, що ці прогнози не обмежують вибір професії для вступників. Їх використовуватимуть як інструмент стратегічного планування державного замовлення, щоб система освіти краще відповідала майбутнім потребам української економіки.