Для аматорського акваріума виділяють дві групи рослин: повільнорослі та швидкорослі

Акваріуми з живими рослинами є одними з найкрасивіших та найпопулярніших способів оформлення домашнього підводного світу. Рослини не лише прикрашають акваріум, але й виробляють кисень, поглинають продукти азотистого обміну та створюють природні укриття для риб. Багато новачків вважають, що догляд за живими рослинами складний, проте існує безліч невибагливих видів, які легко підтримувати навіть у домашніх умовах. Їх можна розділити на ті, які ростуть повільно, і ті, які ростуть повільно. Детальніше про них пише Aquadeсо.

Повільний травник

Яванський та різдвяний мохи

Вони не потребують укорінення і легко кріпляться до корчів або каменів. Мох добре росте навіть при помірному освітленні, а при яскравому світлі утворює щільні зарості.

Ломаріопсис лінеату

Мініатюрна папороть, схожа на мох, яку можна залишити на дні акваріума або прикріпити до корчів. Добре росте у тіні та не потребує інтенсивного світла.

Анубіас Бартера нана

Тіньовитривала рослина, яку краще закріпити на корчі або камені, а не саджати в ґрунт. Підходить для переднього або середнього плану акваріума.

Таїландська папороть

Природно кріпиться до корчів і каменів, тіньовитривала, але на світлі росте швидше.

Криптокорина

Мають товсте кореневище, яке не слід пошкоджувати. Поширені види підходять для будь-якого акваріума та ростуть у різних умовах освітленості.

Швидкий травник

В акваріумах швидкого травника створюють умови для активного росту рослин: яскраве світло, регулярні добрива, додаткове внесення СО2.

Сагіттарія карликова

Низькорослий різновид шиловидної сагітарії має вигляд невеликих розеткових кущиків із подовженим світло-зеленим листям. Довжина листа зазвичай не перевищує 10-12 см. Розмножується вусами, утворюючи щільний зелений килимок. Можна висаджувати на передній план акваріума.

Валіснерія

Невибаглива рослина з довгими листовими пластинами. У продажу зустрічаються різні види: спіральна, гігантська, тигрова та інші. Дуже швидко утворює зелені зарості і зазвичай використовується для створення зеленого тла на задньому плані. Валіснерія швидко росте, стійка та невибаглива, підходить для новачків.

Гігрофіла синема

Утворює високі щільні кущі. Особливість – світле різьблене листя незвичайної форми. Чим кращі умови, тим більша розетка і більш виражена різьблена фактура листа. Рослина призначена для заднього плану, періодично її потрібно вкорочувати та проріджувати.

Гігрофіл багатонасінний

Довгостебла рослина для заднього плану. Активно росте та нарощує біомасу, тому потребує частої стрижки та прополювання. У хороших умовах під яскравим світлом верхівка набуває ніжно-рожевого відтінку. При погіршенні умов досить швидко скидає листя.

Елодея канадська

Довгостебла рослина для заднього плану. Елодею часто називають «водяною чумою» через невибагливість та швидкий ріст. У акваріумі добре почувається при середньому та високому рівні освітленості. Якщо не контролювати її біомасу, може витіснити сусідні рослини. Потребує регулярної стрижки та проріджування.