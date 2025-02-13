Щоб забезпечити вашим підводним мешканцям довге та здорове життя, варто знати ключові фактори, що можуть спричинити їхню загибель

Акваріумні рибки – популярні домашні улюбленці серед тих, хто не має часу на прогулянки з собакою або догляд за кішкою. Багато хто вважає, що вони не потребують особливого догляду: достатньо годувати їх кілька разів на день, і вони житимуть у своє задоволення. Але насправді все значно складніше. Часто новачки стикаються з проблемою масової загибелі рибок у перші дні або тижні після запуску їх в акваріум. Master ZOO розповідає, що робити, якщо ваші рибки гинуть в акваріумі.

Основні причини загибелі рибок в акваріумі

Щоб забезпечити вашим підводним мешканцям довге та здорове життя, варто знати ключові фактори, що можуть спричинити їхню загибель.

Неправильне облаштування акваріума

Правильний старт – запорука здоров'я рибок. Якщо знехтувати основними правилами запуску акваріума, можна зіткнутися з проблемами вже у перші дні. Для нормального життя рибкам в акваріумі потрібен фільтр для очищення води, нагрівач та термометр, правильне освітлення та аерація. Вода має бути відстояною, а ґрунт, декорації та рослини – ретельно вимитими. Після наповнення акваріума водою йому потрібно дати постояти хоча б тиждень, а краще два. Тільки після цього в нього можна заселяти рибок. Непромитий ґрунт і декорації, невідстояна вода з крана, відсутність фільтрації та нестача кисню у воді – все це призводить до загибелі улюбленців.

Перенаселення та недостатній об’єм акваріума

Об'єм акваріума повинен відповідати кількості та розмірам риб. У тісному просторі рибам стає важко дихати, а біологічний баланс порушується. Тому перед покупкою акваріумних мешканців заздалегідь подумайте, яких і скільки ви хочете. Мінімум на 1 см довжини тіла риби потрібно 1 л води, в ідеалі – 2-3 л.

Деякі риби в принципі не можуть жити у маленьких акваріумах. Тож перед тим, як облаштувати власне підводне царство, продумайте, якого обсягу акваріум ви можете купити і яких риб хочете завести. Можливо, в процесі підрахунків вам доведеться трохи переглянути плани й купити більшу водойму або улюбленців іншого виду.

Неправильний вибір субстрату та декорацій

Одна з найважливіших умов комфортного та довгого життя акваріумних мешканців –відповідність атмосфери акваріума їхньому природному довкіллю. Одні риби живуть серед водоростей та корчів і в порожньому акваріумі почуваються некомфортно. Інші звикли жити серед каменів і почуватимуться незахищеними в заростях трави. Постійний стрес від невідповідних умов життя призводить до ослаблення імунітету, хвороб та загибелі риб. Але навіть якщо ви хочете максимально точно відтворити природні умови, будьте уважні. Гострі камені, неправильний ґрунт чи декоративні елементи, що виділяють токсичні речовини, можуть травмувати рибок або зіпсувати воду.

Погана якість води

Головний фактор здоров’я рибок – якість води. Використання не відстояної води та води невідповідної жорсткості або кислотності можуть бути фатальними. Проблема вирішується просто. У магазинах є тести, що дозволяють визначити рН та кислотність води. Залежно від них ви зможете обирати улюбленців. А якщо дуже хочеться певний вид рибок, то за допомогою спеціальних добавок ви зможете надати воді в акваріумі необхідні характеристики.

Порушення правил догляду за акваріумом

Помутніння води, зміна кольору, гнильний запах, піна на поверхні – все це ознаки того, що вода зіпсувалася, і рибки в акваріумі помиратимуть одна за одною. Причина – надто висока концентрація аміаку, нітритів і нітратів.

Щоб цього не сталося, щотижня підмінюйте 20-30% води на свіжу, прибирайте з дна відходи життєдіяльності та залишки нез'їденого корму, видаляйте відмерле листя рослин, регулярно оглядайте акваріум та перераховуйте мешканців. Якщо когось не вистачає, знайдіть та заберіть мертву рибку з акваріума якнайшвидше.

Навіть якщо ви бачите, що вода в акваріумі прозора, це не означає, що вона ідеально чиста. Регулярна заміна води та очищення дна – це гарантія того, що риби почуватимуться добре і не хворітимуть.

Помилки у годуванні

Досить часто причиною загибелі стають помилки у годуванні:

Перегодовування рибок. Часте та надмірне годування призводить до забруднення води та проблем із травленням. Вирішення проблеми: годуйте риб невеликими порціями 1-2 рази на день. Рибки повинні з'їдати корм протягом 3-5 хвилин. Якщо частина корму залишається, зменшіть порцію. Рибки набагато легше переносять голод, аніж брудну воду. Годування неякісним кормом. Дешевий або зіпсований корм не містить необхідних поживних речовин, більше того, забруднює воду хімічними речовинами та стає середовищем для розмноження патогенних мікроорганізмів. Щоб запобігти цій проблемі, вибирайте якісні корми перевірених виробників. Корм не підходить для виду риб. Акваріумні рибки, так само як інші улюбленці, бувають хижими, травоїдними та всеїдними, і кожному виду потрібен спеціальний корм. Відсутність відповідного раціону призводить до того, що гинуть рибки в акваріумі.

Хвороби, інфекції та паразити

Рибки іноді хворіють і причиною можуть бути грибкові та бактеріальні інфекції, а також паразити. На жаль, точно поставити діагноз дуже складно, це може зробити лише досвідчений іхтіолог на основі огляду та аналізу зіскрібків. Як врятувати рибу, якщо вона вмирає? За зовнішніми ознаками ви можете спробувати встановити причину хвороби та купити у зоомагазині ліки для риб, але таке лікування не завжди дає бажаний результат.

Також про проблеми зі здоров'ям розповість як зовнішній вигляд, так і поведінка риб. Якщо рибки труться об ґрунт чи декорації, весь час тримаються біля поверхні або лежать на дні, плавають на боці, вниз хвостом, рухаються ривками, відмовляються від корму – отже, варто приділити увагу їхньому здоров'ю.

За наявності тривожних симптомів ізолюйте хворих риб, використовуйте ліки та проведіть посилену фільтрацію та аерацію води. Для профілактики можете використовувати спеціальні засоби.

Стресові фактори

Різкі перепади температури води, шум, вібрація, зміна тривалості світлового дня або жорсткості та кислотності води та навіть агресивні сусіди в акваріумі можуть викликати стрес у рибок. Тому перед будь-якими змінами в акваріумі подумайте, як вони позначаться на здоров'ї та самопочутті ваших улюбленців, і вживайте заходів для усунення дискомфорту та зниження впливу стресу на рибок.