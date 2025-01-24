Якщо ви помітили будь-які ознаки, що вказують на можливу грибкову інфекцію риб, зверніться до ветеринара

Грибкові інфекції в акваріумних риб зазвичай виникають, коли їхній імунітет ослаблений через хворобу або травму. У такому випадку грибок використовує цю вразливість і починає розвиватися. Pet MD розповідає, як розпізнати грибкову інфекцію в акваріумних риб.

Грибки вражають поверхню шкіри та луски, не проникаючи глибше. Найчастіше інфекції у риб викликають водні цвілі (грибоподібні організми, що належать до класу Oomycota). Вони зустрічаються у водному середовищі, і зазвичай не становлять загрози для здорових риб.

Прісноводні акваріумні риби більш схильні до грибкових уражень, оскільки більшість водних цвілей не виживає в солоній воді. Проте є кілька видів, які можуть виживати в такому середовищі

Хоча і рідко, але існують дуже агресивні грибки, такі як бранхіомікоз, які можуть викликати захворювання, що виснажують домашніх риб, в основному, вражаючи зябра.

Якщо ви помітили будь-які ознаки, що вказують на можливу грибкову інфекцію риб, зверніться до ветеринара.

Види грибкових інфекцій у риб

Гниль зябер або рота

Типову зяброву або ротову гниль у риб викликає високоагресивний грибок Branchiomyces spp. Цей грибок може бути основною причиною захворювання риб, але відносно рідко зустрічається у домашніх видів риб. Більшість зовнішніх грибкових інфекцій – це водні цвілі, при яких тіло риби виглядає строкатим або плямистим.

Яєчний грибок

Умовно-патогенна водяна пліснява може прикріплюватися до різних відмерлих тканин, включаючи шкіру, луску і незапліднену ікру. Риб'яча ікра, яка не оброблена формаліном чи перекисом водню або не вилуплюється швидко, може легко піддатися вторинним грибковим інфекціям з навколишнього середовища.

Системні грибки

Хоча системні грибкові інфекції трапляються рідко, вони можуть швидко призвести до загибелі домашніх риб. Системні грибкові інфекції частіше зустрічаються в теплій воді та в акваріумах з більшою кількістю риби. Клінічні ознаки можуть включати прискорене дихання, раптову смерть, млявість або відсутність апетиту.

Як розпізнати грибкову інфекцію у риб

Білі, коричневі або пухнасті ділянки на тілі, плавниках, очах. Зміна кольору зябер, їхня блідість. Прискорене дихання. Втрата апетиту. Раптова смерть.

Причини грибкових інфекцій у риб

Найчастіше грибкові інфекції виникають через інші стресові фактори, зокрема: