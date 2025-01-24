Як розпізнати грибкову інфекцію в акваріумних рибок та чому вона виникає: пояснення
Грибкові інфекції в акваріумних риб зазвичай виникають, коли їхній імунітет ослаблений через хворобу або травму. У такому випадку грибок використовує цю вразливість і починає розвиватися. Pet MD розповідає, як розпізнати грибкову інфекцію в акваріумних риб.
Грибки вражають поверхню шкіри та луски, не проникаючи глибше. Найчастіше інфекції у риб викликають водні цвілі (грибоподібні організми, що належать до класу Oomycota). Вони зустрічаються у водному середовищі, і зазвичай не становлять загрози для здорових риб.
Прісноводні акваріумні риби більш схильні до грибкових уражень, оскільки більшість водних цвілей не виживає в солоній воді. Проте є кілька видів, які можуть виживати в такому середовищі
Хоча і рідко, але існують дуже агресивні грибки, такі як бранхіомікоз, які можуть викликати захворювання, що виснажують домашніх риб, в основному, вражаючи зябра.
Якщо ви помітили будь-які ознаки, що вказують на можливу грибкову інфекцію риб, зверніться до ветеринара.
Види грибкових інфекцій у риб
Гниль зябер або рота
Типову зяброву або ротову гниль у риб викликає високоагресивний грибок Branchiomyces spp. Цей грибок може бути основною причиною захворювання риб, але відносно рідко зустрічається у домашніх видів риб. Більшість зовнішніх грибкових інфекцій – це водні цвілі, при яких тіло риби виглядає строкатим або плямистим.
Яєчний грибок
Умовно-патогенна водяна пліснява може прикріплюватися до різних відмерлих тканин, включаючи шкіру, луску і незапліднену ікру. Риб'яча ікра, яка не оброблена формаліном чи перекисом водню або не вилуплюється швидко, може легко піддатися вторинним грибковим інфекціям з навколишнього середовища.
Системні грибки
Хоча системні грибкові інфекції трапляються рідко, вони можуть швидко призвести до загибелі домашніх риб. Системні грибкові інфекції частіше зустрічаються в теплій воді та в акваріумах з більшою кількістю риби. Клінічні ознаки можуть включати прискорене дихання, раптову смерть, млявість або відсутність апетиту.
Як розпізнати грибкову інфекцію у риб
Білі, коричневі або пухнасті ділянки на тілі, плавниках, очах.
Зміна кольору зябер, їхня блідість.
Прискорене дихання.
Втрата апетиту.
Раптова смерть.
Причини грибкових інфекцій у риб
Найчастіше грибкові інфекції виникають через інші стресові фактори, зокрема:
- погану якість води;
- стрес через агресивних сусідів по акваріуму;
- травми;
- недостатнє очищення акваріума;
- поранених або літніх риб;
- перенаселення акваріума.