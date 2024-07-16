Для деяких риб нагрівання води навіть на кілька градусів оже бути небезпечним

Більшість акваріумних рибок нормально переносять незначні коливання температури води в акваріумі на кілька градусів. Утім у сильну спеку, особливо якщо акваріум невеликий, вода може швидко перегрітися, що погано вплине і на рибок, і на рослини. У блозі на сайті Зоосвіт ідеться про кілька простих способів охолодити воду в акваріумі підручними засобами.

Чому перегрів води – це погано

Різні види рибок потребують умов проживання, що підходять саме їм. Для когось температура води має становити 23 градуси, для когось – 27. Одні рибки нормально переносять зміни на пару градусів, а екзотичні – не завжди, вони можуть бути дуже чутливими до зміни температури.

Коли вода в акваріумі нагрівається, у воді погано затримується кисень, що шкодить і рибам, і рослинам.

Якщо ви побачили, що рибки мляві і лежать на дні або ж, навпаки, часто підпливають до поверхні, слід охолодити воду в акваріумі, щоб його мешканці не загинули.

Як зменшити нагрівання акваріума

Влітку варто подбати про зміни обстановки навколо акваріуму. Наприклад:

підняти або прибрати кришку чи покривне скло;

посилити аерацію;

робити частіші підміни води (2-3 рази на тиждень);

обмежити годування;

вимкнути акваріумні світильники, що є додатковим джерелом тепла;

переставити акваріум від вікна або зашторити вікно, щоб не потрапляли сонячні промені;

обклеїти стінки акваріуму спеціальною плівкою, що не пропускає сонячні промені.

Як швидко охолодити воду в акваріумі

Якщо згадані способи не допомагають і вода все одно перегрівається, можна спробувати охолодити її. При цьому обов’язково слід стежити за показниками термометра, адже занадто низька температура води також може призвести до загибелі риб.

Найпростіший спосіб охолодження – увімкнути кондиціонер в приміщенні. Якщо його немає, можна взяти вентилятор спрямувати його на поверхню води. Тут, окрім спостережень за температурою води, варто зважати і на швидше випаровування рідини з акваріуму.

Якщо ж немає електрики, охолодити воду в акваріумі можна за допомогою льоду. Перший спосіб – за допомогою заздалегідь замороженої у чистих пляшках без етикеток води з морозилки. Розмір пляшки потрібно підібрати з огляду на розмір акваріуму. Наприклад, якщо в акваріум на 30 літрів покласти дволітрову пляшку із замороженою водою, рибки, імовірно, швидко замерзнуть.

Замість пляшки можна взяти акумулятори холоду, які використовуються у сумках-холодильниках.

Другий спосіб із льодом – це покласти лід всередину контейнеру фільтра. Губку потрібно дістати і залишити в акваріумі, щоб корисні бактерії, що мешкають у ній, не загинули на літній спеці. Акваріумна вода охолоне дуже швидко, тому важливо відстежувати температуру і вчасно вимкнути обладнання.

Кубики льоду в акваріум кидати категорично заборонено: коли вони зменшаться у розмірах, можуть привернути увагу риб як ласощі. А рибам не можна «морозиво».

Також для охолодження акваріумів можна придбати спеціальні пристрої у фірмових магазинах.