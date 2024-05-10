Акваріумні рибки будуть хорошим стартом, щоб дитина навчилася піклуватися про живих істот

Рибки – чудові домашні улюбленці, за якими цікаво спостерігати. Брати участь у догляді за акваріумними рибками можуть всі члени сім’ї, навіть найменші. Це чудова можливість для дітей навчитись базовим навичкам догляду за домашніми тваринами.

Найкращі рибки для дітей – ті, що не потребують багато простору і можуть пробачити помилки початківця, що, зазвичай, стосуються якості води в акваріумі. Які риби найкраще підходять для першого домашнього акваріуму, розповідає онлайн-журнал про домашніх тварин PetMD.

Водночас варто пам’ятати, що рибки – такі ж живі істоти, як інші тварини. Це не «тренажер», вони потребують також ретельного догляду як коти і собаки.

Ось топ-5 акваріумних рибок для початківці:

неон звичайний;

золота рибка;

бета або рибка-півник;

тетра;

гупі.

Неонові рибки живуть близько 5-8 років. Вони можуть жити групами по 5-8 особин навіть у невеликому акваріумі.

Золоті рибки здатні прожити до 20 років. Найпоширеніша помилка в утриманні золотих рибок – менший акваріум, ніж потрібен їм насправді. Тому підбирайте правильно. Є різні види золотих рибок, тож можна обрати той, що більше до душі.

Бета або риба-півник – тропічна рибка, що живе 3-5 років за умови хорошого догляду. Бета може бути агресивною до інших рибок, тому самців слід обов’язково тримати в окремому акваріумі. Самки бети загалом можуть уживатися з іншими дрібними видами, але гарантії немає.

Тетри – маленькі тропічні рибки. Вони добре уживаються з іншими дрібними миролюбними і теплолюбними родичами. У хороших умовах тетри живуть 5-8 років.

Гупі бувають у різних кольорах і підходять тим, хто не налаштований на довготривалі стосунки, адже живуть вони, в середньому, два роки. З гупі треба бути уважними під час вибору, адже можна купити вагітну самку і отримати одразу дюжину домашніх улюбленців. Якщо ви не хочете, щоб кількість гупі в акваріумі нескінченно зростала, самок і самців варто тримати окремо.

Слід пам’ятати, що будь-який вид рибок потребує уважного догляду, підтримання умов, що підходять саме йому, якісного харчування і розуміння його темпераменту. Основні роботи у догляді – чистка акваріуму, встановлення фільтрів і підігріву води тощо – мають проводити дорослі.