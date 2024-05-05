Хоча морська свинка не має нічого спільного з морем, ще кілька мільйонів років тому вона встигла поподорожувати від Азії до Америки

Більшість дорослих людей вже знає, що морські свинки жодним чином не пов’язані ані з морем, ані з поросятами. В англійській мові їх називають гвінейськими свинками, та, знову ж таки, вони не мають нічого спільного з Гвінеєю. Пращури цих тваринок з’явились кілька мільйонів років тому.

Онлайн журнал про тварин PetMD розповідає про походження морських свинок, що сьогодні є улюбленцями і компаньйонами багатьох людей в усьому світі.

Навколосвітня подорож морської свинки

Батьківщиною морської свинки є Анди. В саваннах, лісах і пустелях Південної Америки досі живуть дикі морські свинки, на території від Венесуели до Патагонії. Утім, їх немає на заході Чилі та в басейні Амазонки.

Та пращури морських свинок прийшли в Південну Америку десь між 26 млн і 5 млн років тому з Північної Америки, а туди – з Європи і Азії. Морські свинки в тому вигляді, що ми знаємо їх сьогодні, з’явилися, коли їхні пращури саме досягнули Південної Америки.

Племена інків одомашнили цих тварин ще у 5000-х роках до нашої ери. А у 1600-х роках нашого часу морські свинки через завойовників континенту з Іспанії, Англії і Нідерландів «повернулися» в Європу, звідки прийшли їхні пращури.

До слова, звідси, вважають деякі дослідники, походить англійська версія назви тварини – мовляв, цю дивовижу можна було придбати за одну гвінею. А «свинками» їх назвали через те, що вони видають схожі на кувікання поросят звуки.

Відтоді виведено 13 порід домашніх морських свинок, що зараз визнані профільною американською асоціацією. Кількість порід постійно зростає.

Представники деяких порід морських свинок (фото guineapigglets.co.uk)

Цікаві факти про морських свинок

Ось кілька фактів про морських свинок, що вас здивують: