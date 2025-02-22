Золоті рибки – всеїдні, проте основою їхнього раціону має бути рослинна їжа

Золоті рибки – одні з найпопулярніших мешканців домашніх акваріумів. Вони невибагливі у догляді, яскраві, активні та здатні прикрасити будь-який резервуар. Проте для їхнього здоров’я і довголіття важливо створити правильні умови, забезпечити якісний догляд і, найголовніше, збалансоване харчування. Zootovary розповідають, як і чим потрібно годувати золотих рибок

Як і скільки разів годувати золотих рибок

Золоті рибки відомі своєю ненажерливістю – вони завжди здаються голодними та можуть навіть підстрибуватимуть над водою чи вертітись навколо годівниці в пошуках їжі.

Оптимальний режим годування – 2-3 рази на день, бажано в один і той самий час. Дрібки корму буде цілком достатньо. А перегодовування ні до чого хорошого не призведе.

Якщо акваріумні улюбленці переїдають, у них черевце здається надто потовщеним. Екскременти звисають довгими нитками. Риба навіть може плавати не рівно, а на боці або майже догори черевцем.

У разі підозри на переїдання об'єм корму варто скоротити, а рибкам влаштувати так звані розвантажувальні дні 1 або 2 рази на тиждень.

Що можна давати золотим рибкам

Золоті рибки – всеїдні, проте основою їхнього раціону має бути рослинна їжа. Їхній травний тракт настільки довгий, що засвоїти білкову їжу буде складно. Тому золотих рибок не рекомендується годувати хробаками, мотилем або чимось іншим. При подібному годуванні в акваріумних улюбленців можуть виникнути запальні процеси в травному тракті або бактеріальні інфекції, які важко піддаються лікуванню.

Раціон золотих рибок має складатися на 70% з їжі рослинного походження та на 30% з білка.

Види корму для золотих рибок