Як і чим годувати золотих рибок, щоб вони довго жили: поради для власників
До теми
Золоті рибки – одні з найпопулярніших мешканців домашніх акваріумів. Вони невибагливі у догляді, яскраві, активні та здатні прикрасити будь-який резервуар. Проте для їхнього здоров’я і довголіття важливо створити правильні умови, забезпечити якісний догляд і, найголовніше, збалансоване харчування. Zootovary розповідають, як і чим потрібно годувати золотих рибок
Як і скільки разів годувати золотих рибок
Золоті рибки відомі своєю ненажерливістю – вони завжди здаються голодними та можуть навіть підстрибуватимуть над водою чи вертітись навколо годівниці в пошуках їжі.
Оптимальний режим годування – 2-3 рази на день, бажано в один і той самий час. Дрібки корму буде цілком достатньо. А перегодовування ні до чого хорошого не призведе.
Якщо акваріумні улюбленці переїдають, у них черевце здається надто потовщеним. Екскременти звисають довгими нитками. Риба навіть може плавати не рівно, а на боці або майже догори черевцем.
У разі підозри на переїдання об'єм корму варто скоротити, а рибкам влаштувати так звані розвантажувальні дні 1 або 2 рази на тиждень.
Що можна давати золотим рибкам
Золоті рибки – всеїдні, проте основою їхнього раціону має бути рослинна їжа. Їхній травний тракт настільки довгий, що засвоїти білкову їжу буде складно. Тому золотих рибок не рекомендується годувати хробаками, мотилем або чимось іншим. При подібному годуванні в акваріумних улюбленців можуть виникнути запальні процеси в травному тракті або бактеріальні інфекції, які важко піддаються лікуванню.
Раціон золотих рибок має складатися на 70% з їжі рослинного походження та на 30% з білка.
Види корму для золотих рибок
- Готовий сухий корм. У продажу є універсальні раціони для різних представників акваріумних мешканців та спеціалізовані, розраховані на конкретний вид рибок. Останні є оптимальним варіантом, оскільки були створені фахівцями з урахуванням потреб певного різновиду риб, включаючи їхні смакові переваги.
- Рослинна їжа. Щодо рослинної їжі, то золотим рибкам дуже подобається ряска. Настільки, що ці водорості доведеться вирощувати в окремому акваріумі, щоб вгамувати непомірний апетит рибок. Замінити ряску можна листочками салату чи шпинату зі столу. Щоправда, ці рослини часто залишаються недоїденими, і їх доводиться прибирати з акваріума, щоб уникнути процесу гниття.
- Живий корм. Багато хто вважає, що живий корм найкраще підходить для годування золотих рибок, проте це не так. Його має бути трохи в їхньому раціоні. Все ж таки найбільше цим улюбленцям потрібно рослинної їжі. До того ж живий корм вимагає особливих умов догляду та зберігання, що не завжди підходить власникам.