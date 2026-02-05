Без кислинки й водянистості: 3 сорти буряків для стабільного врожаю у 2026 році
Навіть за правильного догляду буряки не завжди тішать смаком. Через нестабільну погоду або невдалий сорт коренеплоди можуть вирости водянистими, кислими чи з тріщинами. Саме тому городники дедалі частіше роблять ставку на перевірені різновиди. «Новини.Info» пишуть про три сорти, які стабільно дають солодкий і щільний урожай.
«Бордо»
Цей середньостиглий сорт давно зарекомендував себе як надійний і витривалий. Коренеплоди мають округлу форму, насичений темно-червоний колір і щільний м'якуш. Смак солодкий, без різкої кислинки. Сорт добре переносить перепади температур, не схильний до розтріскування і довго зберігає смакові якості після збору врожаю.
«Цукровий гігант»
Головна особливість цього сорту – підвищений вміст цукрів і великі розміри коренеплодів. Він чудово підходить для салатів, приготування соків і домашнього консервування. Навіть у роки з нестійким кліматом буряки виростають щільними, соковитими й солодкими. Сорт цінують за передбачуваний результат і дружні сходи.
«Делікат»
Ранньостиглий сорт для тих, хто хоче отримати врожай якомога швидше. Коренеплоди мають округлу або злегка овальну форму, ніжну структуру і приємний солодкий смак без гіркоти. «Делікат» добре переносить зберігання і не втрачає якості навіть після кількох місяців у прохолодному приміщенні.
Умови для стабільного солодкого врожаю
Щоб потенціал сорту розкрився повністю, важливо дотримуватися базових правил агротехніки. Ґрунт має бути родючим і з нейтральною кислотністю, найкраще підходить легкий суглинок. Перед посадкою доцільно внести компост або перегній. У період росту коренеплодів буряки потребують калійних і фосфорних підживлень.