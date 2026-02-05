Щоб потенціал сорту розкрився повністю, важливо дотримуватися базових правил агротехніки

Навіть за правильного догляду буряки не завжди тішать смаком. Через нестабільну погоду або невдалий сорт коренеплоди можуть вирости водянистими, кислими чи з тріщинами. Саме тому городники дедалі частіше роблять ставку на перевірені різновиди. «Новини.Info» пишуть про три сорти, які стабільно дають солодкий і щільний урожай.

«Бордо»

Цей середньостиглий сорт давно зарекомендував себе як надійний і витривалий. Коренеплоди мають округлу форму, насичений темно-червоний колір і щільний м'якуш. Смак солодкий, без різкої кислинки. Сорт добре переносить перепади температур, не схильний до розтріскування і довго зберігає смакові якості після збору врожаю.

«Цукровий гігант»

Головна особливість цього сорту – підвищений вміст цукрів і великі розміри коренеплодів. Він чудово підходить для салатів, приготування соків і домашнього консервування. Навіть у роки з нестійким кліматом буряки виростають щільними, соковитими й солодкими. Сорт цінують за передбачуваний результат і дружні сходи.

«Делікат»

Ранньостиглий сорт для тих, хто хоче отримати врожай якомога швидше. Коренеплоди мають округлу або злегка овальну форму, ніжну структуру і приємний солодкий смак без гіркоти. «Делікат» добре переносить зберігання і не втрачає якості навіть після кількох місяців у прохолодному приміщенні.

Умови для стабільного солодкого врожаю

Щоб потенціал сорту розкрився повністю, важливо дотримуватися базових правил агротехніки. Ґрунт має бути родючим і з нейтральною кислотністю, найкраще підходить легкий суглинок. Перед посадкою доцільно внести компост або перегній. У період росту коренеплодів буряки потребують калійних і фосфорних підживлень.