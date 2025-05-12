8 травня у Ватикані обрали 267-го Папу Римського. Ним став 69-річний кардинал із США Роберт Френсіс Превост. Він став наступником Папи Франциска, який помер 21 квітня від інсульту. Роберт Френсіс Превост взяв імʼя Папи Лева XІV. Зазвичай понтифіки беруть імʼя, що слугує своєрідним звʼязком із попередниками з тим самим іменем.

Зокрема, таке ж імʼя носив граф Вінченцо Джоакіно Печчі, якого обрали 256-им Папою. Лев XIII був понтифіком-реформатором XIX ст., відомим енциклікою Rerum Novarum та модернізацією Церкви. Крім цього, лідер Ватикану прихильно ставився до УГКЦ. Розповідаємо більше про Папу Лева ХІІІ та чим він запамʼятався українцям.

Лев XIII: біографія

Майбутній глава Ватикану Вінченцо Джоакіно Печчі народився 2 березня 1810 року у містечку Карпінето-Романо неподалік Рима. Він походив із графської родини Людовіко Печчі та його дружини Анни, тому отримав хорошу освіту в Римі. Зокрема, він закінчив Папську Академію шляхетних єзуїтів.

У 1837 році кардинал Карло Одескалькі висвятив Вінченцо Джоакіно Печчі на священника, а згодом Папа Григорій XVI призначив його префектом у Беневенто, де він навів лад із місцевою мафією і провів податкову реформу.

19 лютого 1843 року його висвятили в єпископи, а 1846 року він став архієпископом Перуджі, де служив упродовж 32 років. У 1853 року році Папа Пій IX зробив Вінченцо Печчі кардиналом Сан-Крізогоно.

20 лютого 1878 року, через два дні після смерті Пія IX, на конклаві його обрали наступним Папою Римським. Він взяв собі імʼя Лев XIII та очолював римо-католицьку церкву до 20 липня 1903 року. Він мав четвертий за тривалістю понтифікат в історії, який тривав понад 25 років.

Лев XIII помер 20 липня 1903 року в Апостольському палаці в Римі у віці 93 роки. Спочатку його поховали у ватиканських гробницях, а в 1924 році перепоховали в Латеранській базиліці.

Чим запамʼятався Папа Лев XIII

Лев XIII обрав дипломатичний профіль і був відкритий до діалогу, прагнучи відновити стабільні відносини з європейськими державами з урахуванням нових соціальних реалій. Зокрема, він налагодив дипломатичні стосунки з Німеччиною, Францією, Великою Британією та Росією. Крім того, Папа розвинув місійну діяльність у Африці та зміцнив зв'язки з англіканами й православними.

За його понтифікату реформували Римську курію й створили низку нових конгрегацій для управління місіями та освітою в Церкві. Папа Лев XIII став ініціатором відродження томізму, видавши у 1879 році енцикліку Aeterni Patris щодо християнської філософії за вченням Фоми Аквінського. Він заснував Леонівське видання творів Аквінського (Editio Leonina) та створив Папську академію Святого Фоми.

У 1891 році вийшла його найвідоміша енцикліка Rerum Novarum, в якій Папа закликав до справедливих зарплат, безпечних умов праці і права робітників на професійні спілки, водночас відстоюючи право власності і протистоячи надмірному капіталізму й соціалізму.

1891 року Лев XIII відкрив Ватиканську астрономічну обсерваторію, аби продемонструвати сумісносність науки й віри.

Вважається, що під час падіння у 1884 році в одній із приватних каплиць Ватикану папі Леву XIII вдалось передбачити майбутнє церкви, зокрема він пророкував період гонінь на Церкву та морального занепаду ХХ століття. Вражений видінням, Папа постановив після кожної Літургії, яка проводиться без співу, читати особливу молитву до Архангела Михаїла, як захисника від диявола та інших сил темряви. Ця постанова виконувалась у РКЦ до 1964 року.

Лев XIII започаткував так звані «Молитви Льва», що складаються з трьох Ave Maria, Salve Regina, особливої молитви за навернення грішників, за Церкву і молитви до Архангела Михаїла, а також триразового звернення до Серця Ісусового, які при наступних Папах отримали назву «Молитов за навернення Росії».

Що Лев XIII зробив для України

Понтифік прихильно ставився до Української греко-католицької церкви. 1880 році за його наказом Церква розробила проєкт підвищення Галицької митрополії до рівня патріархату, що викликало опір уряду Угорщини, угорського та польського єпископату.

У 1882 році за розпорядженням Лева XIII Свята Конгрегація провела реформу чину василіян, що організаційно значно зміцнило орден. У 1885 році Папа заснував Станиславівське єпископство, а в 1895 році – іменував кардиналом митрополита Галицького Сильвестра Сембратовича.

Лев XIII також заснував окрему семінарію для українців – Українську колегію при церкві св. Сергія і Вакха у Римі. Він доручив Конгрегації пропаганди виробити план створення Українського патріархату з тимчасовим центром у Львові. До нього мали належати і закарпатські єпархії.

В аудієнції Папи Римського Лева XIII у 1888 році брав участь і предстоятель УГКЦ Андрей Шептицький. Папа прийняв його сім'ю на приватній аудієнції, під час якої його брат Роман Шептицький просив благословення на те, щоб стати василіянином.