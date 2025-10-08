За останні роки у городників змінився список улюблених сортів картоплі

За останні роки асортимент картоплі на українському ринку суттєво змінився – з’явилися нові сорти, а вподобання городників стали ще вибагливішими. Водночас залишаються фаворити, які незмінно показують стабільний урожай і мають відмінний смак, незалежно від погодних умов чи типу ґрунту. «Зелена садиба» сформувала актуальний рейтинг кращих сортів картоплі 2025 року, сформований на основі опитування.

Картопля «Беллароза»

Це суперранній сорт із Німеччини, який дає великі бульби й гарно родить на різних типах ґрунту. Його шкірка червонувата, м'якуш – жовтий. «Беллароза» не боїться посухи, швидко вариться, але трохи розварюється. В кулінарії сорт підходить для смаження, запікання, супів, а також дає смачне й ніжне пюре.

Картопля «Гранада»

Це середньопізній німецький сорт, який достигає за 95-110 днів. Має світло-жовтий м’якуш, стійкий до посухи й хвороб. Високоврожайний і невибагливий. В кулінарії сорт гарно підходить для смаження, запікання, пюре, варіння та супів, м'якуш насиченого смаку, розварюється.

Картопля «Пікассо»

Голландський сорт, що дозріває приблизно за 95-105 днів. Відзначається високою врожайністю, гарною лежкістю та стійкістю до фітофторозу й посухи. Має овальні жовті бульби з характерними рожевими вкрапленнями. Ідеальний для смаження, запікання, супів, менш підходить для пюре.

Картопля «Рів’єра»

Це надранній голландський сорт, який можна підкопувати вже через 35 днів після посадки. Високоврожайний, стійкий до спеки й вірусів. У південних регіонах дає два врожаї на сезон, а в умовах теплої осені і по всій Україні. У кулінарії підходить для всіх способів приготування: смаження, запікання, варіння, пюре та супів.

Картопля «Санте»

Середньоранній сорт родом із Голландії, достигає за 65-75 днів. Має гарну лежкість, високу врожайність і стійкість до багатьох захворювань, включно з нематодами. В кулінарії ідеально підходить для смаження (зокрема картоплі фрі), запікання, супів, варіння. Для пюре використовується рідше через щільну текстуру.

Картопля «Королева Анна»

Німецький середньоранній сорт, що дозріває на 75-85 день після посадки. Підходить для комерційного вирощування, добре зберігається й переносить транспортування. Перед посадкою бульби рекомендується прогрівати. Має щільну жовтий м'якуш. Смакує при смаженні, запіканні, варінні, для пюре менш підходить, але зберігає форму в супах.

Картопля «Адретта»

Ще один середньоранній сорт із Німеччини, який показує високі врожаї навіть на неідеальних ґрунтах. Добре переносить спеку і посуху. Універсальний у використанні: гарно підходить для запікання, варіння, пюре (виходить пухке), трохи розсипається при смаженні, але багатьом це навіть подобається. У супах добре розварюється.

Картопля «Тайфун»

Польський середньоранній сорт, який добре росте в умовах перепадів температур, приморозків і навіть граду. Стійкий і стабільний – саме те, що потрібно в нестабільному кліматі. Має світло-жовтий м’якуш, не темніє при варінні. Добре підходить для смаження, запікання, варіння, супів, ідеальний для ніжного пюре.

Картопля «Наталія»

Це ультраранній сорт німецької селекції. Поки що новинка на ринку України, але вже отримала багато схвальних відгуків. Смак універсальний, вирощування – невибагливе. Добре підходить для смаження, запікання, варіння, для пюре трохи щільна, але комусь така текстура до вподоби. У супах зберігає форму.

Картопля «Рудольф»

Це середньопізній сорт із Голландії (105-120 днів), який читачі особливо відзначили як найкращий для пюре. Має гарну врожайність, стійкий до спеки й добре зберігається. При смаженні та запіканні розвалюється, що не всім до смаку, але для крем-супів і пюре – один із найкращих варіантів.