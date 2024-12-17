Щоб ялинка довше стояла, гарно пахнула і не осипалася, потрібно у воду, якою ви поливаєте деревце, додати лише два прості інгредієнти

Грудень – час, коли українці вирушають на ялинкові ярмарки у пошуках новорічної красуні. Аромат живої ялинки створює неповторну атмосферу свят, але, на жаль, такі дерева недовговічні. Якщо ви хочете, щоб ялинка стояла чимдовше, є один простий, але ефективний лайфхак, яким користувалися ще наші бабусі, пише ТСН.

Щоб ялинка довше стояла, гарно пахнула і не осипалася, поставите її в ємність із землею, а у воду, якою ви будете поливати деревце, додайте лише два прості інгредієнти – сіль та цукор. Цукор допомагає живити дерево, а сіль вбирає зайву вологу, щоб хвоя не опала.

Розчин готується дуже просто: у 1 літрі води потрібно розвести 2 столові ложки цукру та стільки ж солі. Одразу полити ялинку. Самому дереву ці компоненти шкоди не завдадуть, але ялинка стоятиме вдвічі довше.

Також дехто рекомендує до суміші додавати одну таблетку аспірину. Це допоможе зупинити розмноження хвороботворних бактерій в дереві. Цукру та солі в такому разі можна брати менше: 2 чайні ложки. Також не забувайте часто змінювати воду, адже ялинка здатна вбирати до 1 літра на день.