Янтик схожий на чебурек, але смажиться не у фритюрі, а на сухій пательні, тож є набагато кориснішим. Начинки у янтику можуть бути різними: м’ясо, сир, зелень тощо. Сьогодні ми пропонуємо янтик з м’ясною начинкою.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно 2-2,5 скл. (склянка – 250 мл)

окріп 2/3 скл.

олія 1 ст. л.

яйце 1 шт.

горілка 1 ст. л.

сіль дрібка

Для м'ясної начинки:

фарш м'ясний (можна брати різні комбінації, автентично мала б бути баранина, але не обов’язково) 300 гр.

цибуля 2 шт.

сіль та перець за смаком

масло для змащування

Начинка може бути не тільки м'ясна, ідеально пасує сулугуні та зелень (фото Depositphotos)

Приблизно пів склянки борошна залити окропом, весь час помішуючи. Додати горілку. Добре перемішати.

Коли тісто трохи охолоне, додати олію, сіль та решту борошна. Замісити тісто. Краще не додавати відразу все борошно і пильнувати за консистенцією тіста. Воно має вийти досить жорстким, але еластичним. Тож комбайн чи хлібопічка (режим «Прісне тісто» або «Замішування»). Але і руками то зробити не складно. Тісто накрити та дати йому відпочити пів години.

Для приготування фаршу перекрутити м'ясо разом з цибулею на м'ясорубці або дрібно посікти ножем, посолити, поперчити та добре вимішати.

Розділити тісто на 9-12 шматочків, кожен розкачати у дуже тоненький пляцок діаметром приблизно 20 см. Викласти на половину тіста начинку (приблизно по 2 ст. л.), защипати, як вареник пальцями або зробити край спеціальним ножем (можна використати ніж для янтиків, або ніж для равіолі).

Смажити янтики на сухій пательні приблизно по 5 хв з кожного боку (тісто має піднятись, на ньому мають утворитись пухирці, тоді можна перевертати). Готові янтики змастити маслом.