Яєчня як у ресторані: шеф-кухар із Лондона поділився секретом ідеальної страви
Здавалося б, яєчня – одна з найпростіших страв. Однак навіть її можна приготувати по-іншому, скориставшись способом професійних кулінарів. Express розповідає, як посмажити яйця без сковорідки.
Як приготувати яєчню без сковороди
Вілл Мюррей, один із двох шеф-кухарів лондонського ресторану Fallow, розповів, як в їх ресторані готують яєчню.
«На сніданках ми готуємо від 50 до 100 яєць на день. У чому лайфхак? Ми не смажимо яйця, ми запікаємо їх на деку», – поділився він.
Тобто замість звичайної сковороди кухарі використовують форму для випікання з широким заглибленням, схожу на форму для пудингу.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вілл Мюррей радить додати в кожну форму трохи олії, а потім розбити туди яйця.
Скільки запікати яйця в духовці
Випікати їх потрібно лише дві з половиною хвилини за температури 160 °C. Водночас головний секрет полягає в тому, щоб підтримувати в духовці певний рівень вологості.
За словами Мюррея, у домашніх умовах для цього можна поставити всередину невелику посудину із водою.
Після приготування залишиться лише додати сіль і перець. Шеф-кухар зазначає, що завдяки такому способу яйця щоразу виходять рівномірно пропеченими та з ідеальним жовтком.