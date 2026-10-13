Однак навіть звичну страву можна зробити по-іншому

Здавалося б, яєчня – одна з найпростіших страв. Однак навіть її можна приготувати по-іншому, скориставшись способом професійних кулінарів. Express розповідає, як посмажити яйця без сковорідки.

Як приготувати яєчню без сковороди

Вілл Мюррей, один із двох шеф-кухарів лондонського ресторану Fallow, розповів, як в їх ресторані готують яєчню.

«На сніданках ми готуємо від 50 до 100 яєць на день. У чому лайфхак? Ми не смажимо яйця, ми запікаємо їх на деку», – поділився він.

Тобто замість звичайної сковороди кухарі використовують форму для випікання з широким заглибленням, схожу на форму для пудингу.

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Вілл Мюррей радить додати в кожну форму трохи олії, а потім розбити туди яйця.

Скільки запікати яйця в духовці

Випікати їх потрібно лише дві з половиною хвилини за температури 160 °C. Водночас головний секрет полягає в тому, щоб підтримувати в духовці певний рівень вологості.

За словами Мюррея, у домашніх умовах для цього можна поставити всередину невелику посудину із водою.

Після приготування залишиться лише додати сіль і перець. Шеф-кухар зазначає, що завдяки такому способу яйця щоразу виходять рівномірно пропеченими та з ідеальним жовтком.