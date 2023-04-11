Президент РФ Владімір Путін та президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є одним із найближчих союзників США на Близькому Сході, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного постачання Росії. Як пише The Washington Post, про це йдеться у документах розвідки США, які потрапили в мережу.

Частина надсекретного документа, датованого 17 лютого, підсумовує передбачувані розмови між президентом Єгипту та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани постачати до Росії артилерійські снаряди та порох.

Згідно з оприлюдненими документами, Ас-Сісі нібито наказав посадовцям зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

Представник американського уряду на умовах анонімності сказав виданню, що США наразі не фіксують реалізацію таких намірів Єгипту, маючи на увазі експорт ракет до РФ.

В МЗС Єгипту, коментуючи правдивість інформації, заявили, що «позиція Єгипту від початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні підтримувати однакову дистанцію з обома сторонами».

Видання вказує, що постачання зброї до Росії для її війни проти України означало б «вибуховий гамбіт» для Єгипту, який продовжує посилювати партнерство зі Сполученими Штатами. Вашингтон протягом десятиліть надає Каїру понад мільярд доларів на рік безпекової допомоги.

Єгипет, як і інші американські партнери на Близькому Сході, намагався залишитися осторонь російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну підняло ціни на товари в усьому світі та створило серйозний тиск на Єгипет, найбільшого світового імпортера пшениці, який останніми роками отримував понад 80% своєї пшениці з Росії та України.

Викриття в документі, якщо вони правдиві, порушують питання про те, чи повинні США продовжувати захищати та підтримувати Єгипет, вважають американські чиновники.

Як зазначає The Washington Post, згадана в документах розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася за кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами.

Нагадаємо, 7 квітня Пентагон почав розслідувати витік інформації про підготовку контрнаступу ЗСУ. Попри те, що документи не містили точних дат та конкретних планів бойових дій української армії, Пентагон шукає джерело витоку секретних матеріалів про плани допомоги Україні напередодні планованого контрнаступу. Згодом за Пентагоном розслідування почав американський Мін'юст.

«Оригінали» документів журналісти-розслідувачі знайшли на невеликому каналі у Discord ще до початку березня 2023 року. Вони поширилися серверами, які вели фанати комп’ютерних ігор.