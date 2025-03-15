Ця порода напрочуд нагадує величавих плямистих кішок, зображення яких зустрічаються в мистецтві стародавнього Єгипту

Єгипетська мау – рідкісна порода котів, яка вражає своєю елегантністю, атлетичною статурою та унікальним плямистим забарвленням. Purina розповідає, що ці кішки не лише мають загадковий вигляд, а й вирізняються розумом та активним темпераментом.

Походження та історія породи

Мау — єгипетське слово, що означає «кішка». Ця порода напрочуд нагадує величавих плямистих кішок, зображення яких зустрічаються в мистецтві стародавнього Єгипту. Порода походить від плямистої кішки, яку знайшли в Каїрі. Пізніше в Італії ця кішка народила багато плямистих кошенят, а пізніше її перевезли до Північної Америки, де заводчики розвели породу сучасних мау. Характерні мітки на голові тварини нагадують жука-скарабея, якого прадавні єгиптяни вважали священним. До Великої Британії кішок мау завезли лише у 1998 році.

Характер і поведінка

Єгипетські мау – це розумні, грайливі та ніжні коти, які легко навчаються трюків і люблять гуляти на повідцю. Вони радіють метушні й увазі, тому ця порода ідеально підходить для сімей. Оскільки кішки мау дуже активні, їм потрібно з чимось або кимось гратися, особливо, якщо вони надовго лишаються самі.

Особливості догляду

Коти цієї породи не потребують спеціального грумінгу, проте їм подобається коли їх розчісують м’якою щіткою. Також, як і для всіх кішок, єгипетським мау потрібна регулярна вакцинація та боротьба з паразитами.