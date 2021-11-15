Європейський Союз погодився ввести нові санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, а також інших осіб та організацій, причетних до створення міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Критерії нових санкцій міністри МЗС країн-членів ЄС ухвалили у понеділок, 15 листопада, передає Associated Press.

Водночас брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк каже, що незважаючи на ухвалення нових критерій санкцій щодо Білорусі, фактичний список громадян та організацій наразі не готовий.

Раніше Reuters повідомляв, що під санкції можуть потрапити топ-чиновники Білорусі, державна авіакомпанія «Белавіа», а також національний аеропорт Мінська.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

ЄС звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.