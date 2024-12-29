Євген Марусяк покращив своє ж досягнення

У неділю, 29 грудня, в німецькому Оберстдорфі відбувся перший етап Турне чотирьох трамплінів. У кваліфікації до змагань брали участь два представники України – Євген Марусяк та Віталій Калініченко. Марусяк напередодні зумів подолати кваліфікацію, фінішувавши на 28-й сходинці, натомість Калініченко завершив виступи на 59-й позиції.

В основному раунді Марусяк став 33-м з результатом у 132,7 очки. Як наслідок, така позиція стала найкращою серед українців в історії Турне чотирьох трамплінів. Цікаво, що Євген став другим українським стрибуном в історії, який тричі відбирався до основного раунду цього турніру (раніше таке вдавалося лише Василю Грибовичу, який зробив це у 1992-1993 рр.).

Усі результати українців в основному раунді Турне чотирьох трамплінів:

33-тє місце – Євген Марусяк (Оберстдорф, 2024 рік)

35-те місце – Євген Марусяк (Інсбрук, 2024 рік)

40-ве місце – Віталій Калініченко (Інсбрук, 2024 рік)

45-ме місце – Віталій Шумбарець (Оберстдорф, 2009 рік; Гарміш-Партенкірхен, 2010 рік)

47-ме місце – Володимир Бощук (Гарміш-Партенкірхен, 2008 рік), Василь Грибович (Гарміш-Партенкірхен, 1993 рік), Віталій Калініченко (Гарміш-Партенкірхен, 2024 рік)

49-те місце – Євген Марусяк (Бішофсгофен, 2024 рік)

51-ше місце – Василь Грибович (Оберстдорф, 1992 рік)

55-те місце – Василь Грибович (Інсбрук, 1992 рік)

Нагадаємо, Турне чотирьох трамплінів – щорічний турнір зі стрибків, що входить до програми Кубка світу. Турне складається з чотирьох етапів, які проходять в німецьких Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені, а також австрійських Інсбруку та Бішофсгофені.

До слова, другий етап цьогорічного розіграшу відбудеться у вівторок, 31 березня, в Гарміш-Партенкірхені.