Старі мацеви з кіркуту у Щирці

Єврейська спільнота Львова зібрала інформацію та переклала українською написи на давніх мацевах єврейських кладовищ західного регіону України. На спеціальному сайті розмістили інформацію про надгробки зі знищених кіркутів Львова, Добромиля, Сокаля, Рогатина та Збаража. Понад 200 надгробків або їхніх фрагментів задокументували на фотографіях високої роздільної здатності. Там, де залишився текст епітафії, її транскрибували і переклали українською та англійською. Про це повідомив Джей Осборн, який займається дослідженням єврейської спадщини у Рогатині.

Базу даних транскрипцій і перекладів уклали з віднайдених надгробків знищених кіркутів (єврейських цвинтарів) під час нацистської окупації. Часто ці плити використовували як мощення доріг та будівельний матеріал.

«Більшість мацев зібраної колекції Львова волонтери вручну та за допомогою техніки вилучили на вулиці [Ганни Барвінок] на південний захід від центру Львова у 2018 році. Решта плит вилучили з інших місць у період між 2017 та 2021 роками», – уточнив Джей Осборн.

«Тут поховано хлопчика Авраама, сина Мордехая, який помер 12 Тевету [5]694 року [30.12.1933] на 9-му році життя, нехай його душа буде зв’язана узами (вічного) життя», – епітафія надгробка, знайденого на вул. Ганни Барвінок (фото з сайту Jewishstonesua)

Усі плити датуються роками після закриття старого єврейського цвинтаря у Львові, тому найімовірніше вони походять з Янівського кладовища, де ховали також євреїв. Дослідники змогли прочитати на мацевах близько 100 прізвищ, 130 імен та понад 100 імен батьків померлих. Майже 20 каменів містять уривок тексту чи вирізаний символ, що вказує на стать небіжчика.

Проєкт Jewish Stones UA реалізували Товариство єврейської культури імені Шолом-Алейхема у Львові, а також «Єврейська спадщина Рогатина». Волонтери шукали і відновлювали надгробки, займалися документацією і роботою з базою даних.

«Ми не знаємо, скільки надгробків було вивезено з нових єврейських цвинтарів у Львові, але ми знаємо, що на вулиці, де було знайдено більшість надгробків із цієї колекції, ще багато похованих під асфальтом. Ми змогли розкрити лише половину вулиці у 2018 році. Старий єврейський цвинтар у Львові, за оцінками, мав понад 25 тис. поховань, коли його закрили в середині ХІХ століття. Каменів там зараз не залишилося, і їхнє місцезнаходження невідоме», – пише Джей Осборн.

Дослідники єврейської спадщини Львівщини мають підтверджену інформацію про ще понад сотню непошкоджених надгробків у Сокалі та поблизу нього. За попередньою домовленістю, врятовані мацеви мають зібрати на Янівському кладовищі на порожній ділянці та спорудити там меморіал у вигляді лапідарію.

Зазначимо, що старий єврейський цвинтар у Львові існував на місці сучасного Краківського ринку щонайменше з XV ст., там ховали євреїв з усієї Галичини. Новий цвинтар відкрили у середині XIX ст. на Кортумовій горі. Обидва кладовища знищили в період Голокосту. Радянська влада влаштувала на місці одного з найдавніших в Європі кіркутів ринок, а новий цвинтар приєднала до християнського Янівського кладовища. На єврейських мацевах гравірували не тільки основну інформацію про покійника, але й імена батьків, його професію, текст з Тори, візуальні символи. Про вцілілі синагоги Львівщини читайте тут.