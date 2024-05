Каннський кіноринок працює під час фестивалю

На Каннському кіноринку Європейський фонд солідарності оголосив результати першого раунду конкурсу українських кінопроектів фонду у 2024 році.

Загалом 8 проектів (5 документальних та 3 ігрових фільми), отримають підтримку на загальну суму 400 тис. євро для завершення стрічок.

Підтримку отримали:

Документальні фільми

«Прислухаючись до світу» режисер Єлизавета Сміт;

«Maidan Time Machine», режисер Володимир Тихий і Роман Любий;

«Тиха повінь», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

«Донька», режисер Єгор Олєсов;

«The Soldier’s Journey», режисер Олена Максьом.

Ігрові фільми

«Timestamp» режисер Катерина Горностай;

«До перемоги!» режисер Валентин Васянович;

«Війна очима тварин» режисер Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, Максим Тузов, Андрій Лідаговський, Святослав Костюк.

Підтримка Європейського фонду солідарності допоможе цим фільмам завершити виробництво та знайти свою аудиторію.

Додамо, що на кіноринку представлено проект Мирослава Слабошпицького, військово-кримінальну драму «Окупація». В основі сценарію – стаття «Ми можемо бути тільки ворогами» (We Can Only Be Enemies)британського журналіста Пітера Померанцева для видання The Atlantic. Стрічка зараз перебуває на етапі розробки.

Європейський фонд солідарності для українських фільмів створений з метою підтримки українських кінематографістів, сприяння розвитку національного кінематографа та його інтеграції у світовий кінопростір.