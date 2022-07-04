Питання відновлення України обговорювали на Конференції у Швейцарії

Європейський інвестиційний банк заявив про готовність взяти участь у відбудові Маріуполя. Про це у понеділок, 4 липня, на Конференції з питань відновлення України у Швейцарії заявив заступник виконавчого директора Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт.

«Ми допомагали у побудові дитячих садочків, лікарень та іншої інфраструктури, яку було зруйновано. Ми націлені зробити це наново у ще кращому вигляді, ніж було до цього», – заявив представник ЄІБ, повідомили в Маріупольській міськраді.

Про готовність взяти участь у відбудові Маріуполя заявив заступник виконавчого директора ЄІБ Маркус Берндт

Він запевнив, що рішучість політичних еліт дозволить знайти фінансові ресурси. При цьому інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку стануть каталізатором для приватних осіб та бізнесу. За його словами, це будуть інвестиції у майбутнє Європи та вільного світу.

Зазначимо, що російські загарбники зруйнували Маріуполь на 90%.