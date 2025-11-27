Президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала бюджет на наступний рік

У середу, 26 листопада, Європейський парламент ухвалив бюджет Європейського Союзу на 2026 рік. Про це повідомила президента ЄП Роберта Мецола.

За нього проголосували 419 європарламентарі, проти були 185 і 53 утрималися. Рада Євросоюзу схвалила угоду 15 листопада.

«Обговорено. Проголосовано. Підписано. Бюджет ЄС на 2026 рік допоможе сім’ям та підприємствам по всій Європі. Інвестиції в безпеку, дослідження, інфраструктуру, навколишнє середовище, охорону здоров’я та інше», – ідеться в повідомленні.

Загальний бюджет Євросоюзу на 2026 рік становить 192,8 млрд євро зобов’язань та 190,1 млрд євро платежів, з яких 715,7 млн євро залишено як резерв на непередбачені події. Зобов’язання становлять собою кошти, які ЄС може виділити на витрати протягом певного року, тоді як платежі – це фактичні перекази грошей.

Згідно з угодою з державами-членами ЄС, досягнутою 15 листопада, Європейський парламент отримав додаткові 372,7 млн євро на свої пріоритети понад те, що Європейська комісія спочатку запропонувала у своєму проєкті бюджету.

Європейський парламент зосередився на збільшенні фінансування програм та політики, спрямованих на покращення життя людей, підвищення конкурентоспроможності та розв’язання оборонних проблем.

Додаткові гроші виділять, зокрема, на:

дослідницьку програму «Горизонт Європа» (20 млн євро),

Розвиток транскордонних транспортних та енергетичних мереж (23,5 млн євро),

Механізм цивільного захисту та RescEU (10 млн євро),

Військову мобільність та посилення управління зовнішніх кордонів (по 10 млн євро),

Екологічну програму LIFE (10 млн євро),

Програму охорони здоров’я EU4Health (3 млн євро).

Освітню програму Erasmus+ (3 млн євро).

Додаткові 105 млн євро виділяють на просування сільськогосподарської продукції в межах Європейського фонду сільськогосподарських гарантій, з особливим акцентом на підтримці молодих фермерів. Ще 35 млн євро спрямують для південного сусідства ЄС, а 25 млн євро для східного сусідства.

Євросоюз також забезпечив збільшення гуманітарної допомоги на 35 млн євро у відповідь на зростання геополітичної нестабільності, прискорення глобальних гуманітарних криз та надзвичайні ситуації, спричинені зміною клімату.

ЄС також зіткнеться зі вищими витратами на обслуговування боргу для Фонду відновлення (NextGenerationEU) на 4,2 млрд євро у 2026 році, що вдвічі перевищує суму, ніж прогнозувалося спочатку.