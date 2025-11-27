ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики

Європарламент оновив механізм стосовно призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Про це у середу, 26 листопада, повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За словами Джозвяка, нові правила позбавлення безвізу з ЄС набудуть чинності на двадцятий день після церемонії підписання, тобто в середині грудня.

«Церемонія підписання завершена. Новий закон про призупинення візової лібералізації набуде чинності у середині грудня», – йдеться у повідомленні.

Згідно з новими правилами, ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики. Також скасування безвізу буде можливе у випадку погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Крім цього, термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений з 9 до 12 місяців. Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці, однак умови не будуть автоматично поширюватися на всіх громадян країни. Натомість ЄС може вирішити продовжити застосовувати заходи щодо урядовців та дипломатів.

Механізм призупинення дії віз, що діє з 2013 року, є запобіжним заходом проти зловживання безвізовим режимом. Наразі його застосовували лише раз у 2024 році для Вануату. Тоді ЄС скасував безвіз для країни через ризики, пов'язані зі схемами надання громадянства інвесторам – так званими «золотими паспортами».

Нагадаємо, у квітні уряд Грузії скоротив максимальний період безвізового перебування для громадян України з трьох років до одного року.