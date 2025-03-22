Європейський Союз виділив додаткові 10 млн євро (450 млн грн) на підтримку українських незалежних медіа. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні, опублікованому 21 березня.

«Підтримка незалежних ЗМІ є особливо важливою з огляду на силу гібридної та дезінформаційної війни, яку веде Росія. Це нове фінансування (йдеться про 10 млн євро – ред.) доповнює понад 100 млн євро, які Європейський Союз вже інвестував у незалежні медіа з 2017 року», – заявили в представництві.

Гранти від ЄС отримає низка медіаорганізацій, які, своєю чергою, підтримають окремі незалежні медіа за допомогою субгрантів:

3 млн євро отримають Internews Europe та Media Development Foundation на підтримку медіа у постраждалих від війни регіонах та просування журналістських розслідувань;

2 млн євро нададуть «Репортерам без кордонів» для фінансування заходів захисту журналістів, які перебувають у зоні ризику, та підтримки малих медіа;

1 млн євро для Інституту масової інформації для малих і середніх ЗМІ;

1 млн євро отримають кілька менших проєктів, зокрема Black Sea Foundation, DocuDays і Culture vs. War.

«Додаткові 3 млн євро будуть виділені в межах нового конкурсу заявок у травні 2025 року. Вони будуть спрямовані на зміцнення місцевих і регіональних ЗМІ та підтримку журналістських розслідувань в Україні», – ідеться в повідомленні.

Там додали, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС надав грантів для українських медіа на суму 37 млн євро.

Нагадаємо, через зупинку програм міжнародної допомоги урядом США, зокрема – агенції USAID, Україна втратила частину фінансування на відновлення критичної інфраструктури, підтримку сільського господарства, бізнесу, медицини та підтримку незалежних медіа. Наприклад, частину фінансування втратили агенції журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та Bihus.Info, «Суспільне», hromadske, яке повідомило про зупинку частини проєктів.