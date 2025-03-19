Суд заборонив подальше закриття USAID з боку команди Трампа

Федеральний суддя в Мериленді постановив, що очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент ефективності уряду (DOGE), імовірно, порушив відразу кілька положень Конституції США під час ліквідації Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила BBC у вівторок, 18 березня.

Як ідеться, окружний суддя Теодор Чуанг виніс рішення на користь 26 неназваних співробітників USAID, які в судових заявах стверджували, що Ілон Маск дотримується «передбачуваної та безрозсудної схеми при ліквідації урядових департаментів США».

Окрім того, адвокати співробітників стверджують, що влада Маска є нелегітимною, оскільки він не був офіційно висунутий на урядову посаду і його не затвердив Сенат. Відтак позивачі вимагають зупинити й скасувати діяльність DOGE.

Суддя Чуанг постановив, що Маск і DOGE здійснювали контроль над USAID і при цьому «ймовірно, порушували Конституцію Сполучених Штатів кількома способами, і що ці дії завдали шкоди не тільки позивачам, а й суспільним інтересам».

Окружний суддя США Теодор Чуанг заблокував адміністрацію Трампа від подальших кроків щодо закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) доки триває судовий процес.

Розпорядження судді зобов’язує DOGE відновити доступ до електронної пошти та електронних систем USAID для співробітників, у тому числі тих, хто був відправлений у відпустку.

Суддя також постановив, що звільнення співробітників USAID має бути припинено, але не наказав поновити на роботі співробітників, які раніше були відправлені у відпустку.

Адміністрація Трампа вже розкритикувала рішення суду і пообіцяла подати апеляцію.

Зупинка діяльності Агенції USAID

20 січня президент США Дональд Трамп видав указ призупинити всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики.

Під обмеження потрапила діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам. USAID зокрема фінансувало програми, пов’язані з охороною здоров’я жінок у зонах конфліктів, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою, антикорупційною роботою тощо.

Агентство мало місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі. В Україні організація підтримувала відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи, модернізацію пунктів пропуску, підтримку незалежних медіа тощо.

5 березня Верховний суд США зобовʼязав адміністрацію президента Дональда Трампа виплатити майже 2 млрд доларів підрядникам за вже виконані проєкти іноземної допомоги, які належать Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) та Державному департаменту.

Уже 10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм федерального агентства USAID. Він заявив, що ці контракти не відповідали «основним національним інтересам Сполучених Штатів», а деякі навіть завдавали шкоди.