Верховний суд США зобовʼязав адміністрацію президента Дональда Трампа виплатити майже 2 млрд доларів підрядникам за вже виконані проєкти іноземної допомоги. Судді з мінімальною перевагою відхилили клопотання Трампа скасувати указ, що зачіпає гроші, які належать Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та Державному департаменту США. Про це в середу, 5 березня, повідомили Financial Times та Bloomberg.

Рішення Верховного суду було пов’язане з сотнею позовів, поданих глобальними групами з охорони здоров’я та некомерційними організаціями, які оскаржували указ, підписаний незабаром після інавгурації Дональда Трампа щодо негайного припинення будь-якої іноземної допомоги.

Суд наказав федеральному судді першої інстанції переглянути терміни виплати грошей, оскільки початкові терміни уже минули.

«Рішення підтверджує, що адміністрація не може ігнорувати закон. Щоб припинити безглузді страждання і смерті, уряд повинен виконати наказ, виданий три тижні тому, і скасувати незаконне припинення федеральної допомоги», – сказала юристка Public Citizen Litigation Group Лорен Бейтман.

Зазначається, що команда Дональда Трампа скасувала контракти на іноземну допомогу і продовжує розформовувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке управляло 43 млрд доларів і налічувало 10 тис. співробітників. З моменту інавгурації Трампа тисячі співробітників агентства були відправлені у відпустки, звільнені або відкликані з посад за кордоном.

Нагадаємо, 5 березня президент США Дональд Трамп заявив про рішення призупинити надання всієї міжнародної допомоги. При цьому він не оголосив офіційно про зупинку військової підтримки України, про що стало відомо 4 березня.