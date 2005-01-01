У грудні 2017 року депутати підтримали перехід аудиторської діяльності та звітності на стандарти ЄС

Євросоюз закликав Україну пришвидшити реформу аудиторської діяльності та впровадити законопроект №6016-д «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook, опублікованому у вівторок, 16 січня.

У представництві ЄС відзначили, що реформа відбувається із запізненням і зустрічає опір.

«Маємо з прикрістю відмітити, що реформа аудиторської діяльності, яка відбувається в Україні із суттєвим запізненням, при впровадженні продовжує зустрічати опір. Впровадження європейських та міжнародних стандартів в сфері аудиту та нагляду за аудиторською професією є частиною зобов'язань України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дійсно, імплементація Угоди передбачає впровадження в Україні нових правил, практик та інституцій, які будуть відрізнятись від усталених процедур. Необхідні зміни мають сприйматися відкрито та позитивно», – йдеться у повідомленні.

У представництві зазначили, що реформування аудиторської діяльності є критичним для України не тільки в контексті виконання Угоди. За словами представництва ЄС, закон сприятиме інвестиціям та міжнародній торгівлі.

«Сподіваємося, що проект закону №6016-д «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" набуде чинності найближчим часом і нова регуляторна система для аудиторської діяльності буде впроваджена якнайшвидше», – додали у представництві ЕС.

Як повідомлялося, 21 грудня 2017 року Рада ухвалила закон про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.