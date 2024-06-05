Як побороти поширені захворювання рослин за допомогою йоду
Йод є одним з найефективніших засобів для боротьби з найпоширенішими захворюваннями рослин, профілактики та підживлення. Як правильно використовувати йодний розчин під час лікування рослин, читайте на ZAXID.NET.
Як використовувати йод від фітофторозу
Фітофтороз – це небезпечне захворювання, яке здатне повністю погубити рослину, пише Ukr.Media. Для розичну необхідно змішати:
- 1 літр нежирного молока;
- 10 літрів води;
- 15 крапель йоду.
Обробляйте рослини раз на 10 днів.
Йод проти шкідників
Особливо рослинам докучають личинки хруща і довгоносики. Щоб вигнати їх з вашого городу, розбавте у 10 літрів води 20 мл аптечного йоду.
Полийте рослину (1 літр розчину під 1 кущ). Особливо добре цей засіб працює для смородини та аґрусу.
Йод проти борошнистої роси
Борошниста роса вражає смородину, малину, аґрус, троянди та огірки. Обробіть рослини розчином йоду і врятуйте їх.
Розведіть у 10 літрах води:
- 1 столову ложку рідкого або натертого мила;
- 1 літр нежирного молока;
- 10 крапель йоду.
Обприскувати потрібно 1 раз на 14 днів, поки захворювання повністю не зникне.
Йод як добриво використовують для огірків і помідорів. Розчиніть у 5 літрах води 10 крапель йоду. Поливайте після того, як з'явилися перші суцвіття. По 1 літру під 1 кущ.
Якщо ви ллєте добриво під корінь, тоді потрібно відступити від стебла 10 см. А краще прокопати лунку на цій відстані, щоб не обпекти корінь.