Йод як добриво використовують для огірків і помідорів

Йод є одним з найефективніших засобів для боротьби з найпоширенішими захворюваннями рослин, профілактики та підживлення. Як правильно використовувати йодний розчин під час лікування рослин, читайте на ZAXID.NET.

Як використовувати йод від фітофторозу

Фітофтороз – це небезпечне захворювання, яке здатне повністю погубити рослину, пише Ukr.Media. Для розичну необхідно змішати:

1 літр нежирного молока;

10 літрів води;

15 крапель йоду.

Обробляйте рослини раз на 10 днів.

Йод проти шкідників

Особливо рослинам докучають личинки хруща і довгоносики. Щоб вигнати їх з вашого городу, розбавте у 10 літрів води 20 мл аптечного йоду.

Полийте рослину (1 літр розчину під 1 кущ). Особливо добре цей засіб працює для смородини та аґрусу.

Йод проти борошнистої роси

Борошниста роса вражає смородину, малину, аґрус, троянди та огірки. Обробіть рослини розчином йоду і врятуйте їх.

Розведіть у 10 літрах води:

1 столову ложку рідкого або натертого мила;

1 літр нежирного молока;

10 крапель йоду.

Обприскувати потрібно 1 раз на 14 днів, поки захворювання повністю не зникне.

Йод як добриво використовують для огірків і помідорів. Розчиніть у 5 літрах води 10 крапель йоду. Поливайте після того, як з'явилися перші суцвіття. По 1 літру під 1 кущ.

Якщо ви ллєте добриво під корінь, тоді потрібно відступити від стебла 10 см. А краще прокопати лунку на цій відстані, щоб не обпекти корінь.