На паломницько-туристичному маршруті Camino Podolico українським Поділлям з’явилась нова ділянка, яка сполучає Кам’янець-Подільський та унікальну печеру Атлантида. Проєкт створили як продовження європейського паломницького шляху святого Якова для популяризації українських локацій.

Як розповіли організатори, нова ділянка подільського шляху пролягає до єдиної на Поділлі історичної церкви святого Якова XIX ст. у селі Панівці. Щоб дістатися до села, треба перейти Збруч на Тернопільщину. До слова ще одні Панівці є біля Кам’янця-Подільського, з протилежного кінця маршруту. Вони відомі завдяки битві 1633 року, у якій коронний гетьман Станіслав Конєцпольський розбив турецьку армію під керівництвом Мехмеда Абаза-паші. Також там колись був Панівецький замок 1590 року кам’янецького старости Яна Потоцького, від якого залишилися руїни.

Єдина на Поділля церква святого Якова

На території селища Завалля є карстові печери Малишка-Киянка та Атлантида, що є частиною національного природного парку «Подільські Товтри». Завалля відоме ще з XVI століття. Назва села пов’язана з його розташуванням біля старовинного валу.

«Карстова печера Атлантида вважається другою за красою в Європі. Її відкрили на початку 60-х років минулого століття під час добування гіпсу в кар’єрі. Наразі там досліджено близько 7,5 км підземних лабіринтів з десятьма видами кристалів різної форми та кольору, схожих на квіти, зірки, бурульки, деякі є унікальними. Крім того, печера є домом для семи видів кажанів, які занесені до Червоної книги», – розповідають укладачі маршруту.

Печера Атлантида

По дорозі мандрівники проходять селище Рихта, засноване у 1596 році. У XV ст. повз Рихту проходив Волоський шлях, яким татари добиралися на Поділля. У селі є рештки фортеці XVI ст., старовинний кам’яний арковий міст та панський маєток, який згодом став амбулаторією.

«Замок збудували у 1507 році шляхтичі Лянцкоронські, про що свідчить напис на кам’яній таблиці, знайденій під час пізнішої реставрації однієї із замкових будівель. В період 1848-1868 рр. Рихтецький замок був осередком літературного життя подільських поляків, адже володар Рихти пан Головинський, а потім і його зять пан Подвисоцький були великими пошановувачами письменства, науки та мистецтва. Від замку залишились тільки вежі із залишками оборонних мурів та краще збережена пізня, північна башта», – розповідають про пам’ятку.

Рихтівський замок

У давнину це село постачало з млина борошно на всю територію Подільського і Брацлавського воєводств. Там зберігся старий триповерховий млин XIX століття на річці Жванчик, куди звозили зерно з усіх ближніх областей і виробляли борошно на Захід. Всередині млина були різного типу і розмірів жорна для помолу, їхні залишки досі можна знайти неподалік.

Старий млин

По дорозі назад до Кам’янця-Подільського або на Хотин лежить мальовниче село Жванець, яке окрім неймовірних краєвидів з берегів і мостів через річки Дністер і Жванчик, має також залишки замку, ДОТи та історичний костел.

«Села Окопи, Ісаківці та Жванець розташовані на місцях злиття річок Збруч і Жванчик з Дністром. Колись ці території розмежовували три держави, а нині – три області України. Завдяки цьому поселення мають цікаві пам’ятки фортифікаційної та сакральної архітектури», – розповідають у Camino Podolico.

Маршрут протяжністю 26,5 км можна розтягнути на довше. По дорозі є локації, де можна поїсти і переночувати.

Всесвітньовідомий паломницький маршрут в Іспанію до міста Сантьяго-де-Компостела має кілька напрямків з різних країн Європи до іспанського собору з мощами святого Якова. Цьогоріч у Вінниці встановили найсхідніший в Європі вказівник Camino de Santiago.