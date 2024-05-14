З початку року на Львівщині закрилося понад 2 тисячі бізнесів
Приблизно кожен п'ятий з них з’явився лише минулого року
За чотири місяці 2024 року на Львівщині закрилося 2092 ФОПи, частина з них відкрилася лише торік. Таким чином Львівська область увійшла у топ-5 областей, де цьогоріч припинили роботу найбільше бізнесів. Про це ідеться в аналізі платформи Опендатабот.
Антирейтинг виглядає так:
- Київ – понад 3,8 тис. ФОПів (12,4%);
- Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%);
- Дніпропетровщина – 7,7%;
- Одещина – 7,7%;
- Львівщина – 6,8%.
Водночас аналітики заспокоюють – нових ФОПів в Україні відкривається удвічі більше. Якщо загалом по країні з початку року припинили роботу 30 904 ФОПи, то почали працювати понад 74 тисячі.
Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі – 10,1% та 6,2% відповідно. Далі йдуть такі сфери:
- Індивідуальні послуги – 5,43%;
- Громадське харчування – 4,8%;
- Транспорт – 3,9%;
- Інформаційні послуги – 3,5%;
- Оптова і роздрібна торгівля авто – 2,7%;
- Нерухомість – 2,2%.