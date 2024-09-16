Оборонець Маріуполя провів у неволі 29 місяців

Серед 49 українців, звільнених з російського полону 13 вересня, військовослужбовець з села Рогиня Івано-Франківської області Іван Сметанюк. Оборонець Маріуполя провів у неволі 29 місяців.

Про повернення військовослужбовця повідомили у Городенківській міській громаді 16 вересня.

«Стало відомо, що під час обміну, який відбувся 13 вересня, серед звільнених полонених є і наш земляк – військовослужбовець Іван Сметанюк. Вітаємо воїна на рідній українській землі!», – йдеться у дописі громади у Facebook.

Додамо, що Іван Сметанюк народився у селі Рогиня. Він військовослужбовець 36 бригади морської піхоти. У лютому 2022 року у бійця мав закінчитися контракт, але він продовжив захищати країну. Брав участь в боях за Маріуполь. Потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час оборони «Азовсталі», там перебував 29 місяців.

Окрім Івана Сметанюка, під час останнього обміну на Прикарпаття повернулися 33-річний прикордонник з Коломийщини Андрій Плугаторик та військовослужбовець з Калуського району Сергій Гриців, якого засудили в Росії до 27 років ув’язнення.