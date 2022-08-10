Нове відділення клініки «Веселка» відкрилось на проспекті Чорновола, 43а

Чи можливо знайти настільки клієнтоорієнтований медичний заклад, з яким можна бути однаково впевненим як у якості послуг, так і в бездоганному сервісі? Заклад, у який можна записатися на прийом тоді, коли тобі зручно та назавжди забути про черги? Заклад, у якому твоє здоров’я або здоров’я твоїх дітей стане пріоритетом персоналу? Виявляється, такі заклади працюють у Львові ще з 2015 року – це мережа «Веселка», яка з дитячої поліклініки виросла в еталонний заклад для родини.

І особливо це помітно у нещодавно відкритому відділенні «Веселки» на проспекті Чорновола, 43а. На площі 2,5 тисячі квадратних метрів акумулювали найсучасніші досягнення медицини. Апаратура експертного класу, яку мережа поліклінік «Веселка» оновлює кожні три роки, операційна та стаціонар, рентген, УЗД – все необхідне для діагностики та лікування зосереджено в одних стінах.

Нове відділення «Веселки» у Львові на вулиці Чорновола, 43 а

Нове відділення може похвалитися такими ж високими стандартами обслуговування, як і в трьох попередніх, адже творці «Веселки» ставлять перед собою лише одну ціль: надати максимально ефективну медичну послугу у найкомфортніший для клієнта спосіб.

«В чому полягає якість медичної послуги? У швидкості виявлення патології, чесній подачі інформації пацієнту та пропозиції найбільш ефективних шляхів вирішення чи запобігання проблемі. Ми працюємо лише по стандартах, по доказовій медицині і пильно стежимо як за рівнем фахівців, так і за рівнем матеріально-технічної бази, невпинно розвиваємося», – каже Мар’яна Тузяк, директорка мережі поліклінік «Веселка»

Мар’яна Тузяк, директорка мережі поліклінік «Веселка»

Це не просто слова – за весь час існування мережа поліклінік «Веселка» не раз доводила, що готова пропонувати і робити для своїх клієнтів більше. До прикладу, під час першої епідемії COVID-19, коли ще не були сформовані протоколи лікування і нова інфекція мала багато «білих плям», лікарі «Веселки» стали першими та єдиними у Львові, хто відвідував пацієнтів вдома.

Персональна відповідальність лікаря доповнюється і соціальною позицією мережі поліклінік: від створення закладу і дотепер тут турбуються про найбільш вразливі прошарки суспільства. «Веселка» постійно співпрацює з благодійними фондами, опікується окремими дитячими відділеннями в спеціалізованих медичних закладах, пропонує спеціальні умови обслуговування для військовослужбовців та їхніх родин.

А ще мережа поліклінік «Веселка» робить справді дещо особливе – завдяки високим стандартам змінює культуру піклування про здоров’я, спонукає людей бути більш уважними до свого самопочуття.

Дитяча стоматологія у «Веселці»

«За 8 років, протягом яких ми працюємо, батьки стали значно відповідальнішими. Вони відвідують усі рекомендовані обстеження, постійно на зв’язку з педіатром і сімейним лікарем, стежать не тільки за здоров’ям дитини, а й за своїм. Дуже приємно, що сім’ї приходять разом: мама, тато, діти, іноді бабуся чи дідусь. І ми, зі свого боку, намагаємося комплексно забезпечувати їхні потреби, бути медичним закладом саме для сім’ї», – зазначає Мар’яна Тузяк.

Поліклініка «Веселка» – для всієї родини

Зараз «Веселка» – це один з небагатьох закладів, який може похвалитися наявністю всіх вакцин, ліцензованих в Україні. А ще – максимальною кількістю педіатричних спеціальностей, яких тут налічується аж 21. Зрештою, мережа засновувалася саме як педіатрична поліклініка і тільки з часом почала розвивати дорослі напрямки, реагуючи на запит клієнтів. Батьки, які переконуються у тому, що про дитяче здоров’я найкраще турбуються у «Веселці», прагнуть і для себе отримати послуги такого ж високого класу. Відповідаючи на цю потребу, перелік спеціальностей поповнили ще й дорослими спеціальностями.

«Педіатрія та сімейна медицина – це найпоширеніші запити і, відповідно, наші пріоритетні напрями, – розповідає Мар’яна Тузяк. – Тому що ключовим фактором тут є довіра до лікаря. Нас обирають одразу при народженні дитини – телефонують з пологових, щоб замовити патронаж новонародженого та підписати декларацію. До прикладу, найменший вік нашого пацієнта був лише три дні. Батьки обирають нас і для другої, і для третьої дитини, та й самі користуються послугами сімейної медицини – зараз у нас підписано близько 2 тисяч декларацій із сімейними лікарями».

У високій кваліфікації лікарів «Веселки» можна й не сумніватися, адже мережа поліклінік щороку інвестує значну частину коштів на навчання своєї команди. Тут працює нова генерація лікарів – молодих, активних, готових розвиватися та переймати кращий міжнародний досвід у сфері діагностики та лікування.

Педіатричне відділення у поліклініці «Веселка»

Переглянути іншомовні видання, щоб з’ясувати для себе щось нове і цікаве? Запросто! Розповісти колегам про нестандартний випадок, що може в майбутньому пришвидшити лікування? Легко! Пройти спеціальні курси, аби опанувати найновіший апарат у всіх подробицях – без проблем! Персонал – чи не найбільша гордість мережі поліклінік «Веселка» і водночас рушійна сила, завдяки якій всередині закладу вибудовуються нові, прогресивні підходи та будуються сміливі плани на майбутнє. І в епіцентрі цих планів був та залишається клієнт, його потреби та просте бажання: щоб діти та найрідніші були здоровими.