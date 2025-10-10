Цей спосіб дозволяє швидко подрібнити варене яйце, не використовуючи терку

Якщо у вас немає терки, а яйця подрібнити потрібно, не варто панікувати. Існує простий спосіб, як швидко подрібнити варене яйце за 15 секунд. «24 канал» розповідає, що для цього знадобиться.

Як подрібнити варені яйця?

Цей спосіб дозволяє швидко подрібнити варене яйце, не використовуючи терку, лише звичайну чашку та гострий ніж.