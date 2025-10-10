Усього за 15 секунд: як подрібнити варені яйця без терки
Якщо у вас немає терки, а яйця подрібнити потрібно, не варто панікувати. Існує простий спосіб, як швидко подрібнити варене яйце за 15 секунд. «24 канал» розповідає, що для цього знадобиться.
Як подрібнити варені яйця?
Цей спосіб дозволяє швидко подрібнити варене яйце, не використовуючи терку, лише звичайну чашку та гострий ніж.
- Покладіть варене яйце в чашку.
- Поставте ніж з краєчка.
- Почніть водити ножем по колу, ніби перемішуєте яйце. Таким чином яйце розподілиться на дрібні шматочки.
- Після цього витягніть шматочки та використайте для салату.
