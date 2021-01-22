Локдаун, який уряд запровадив з 8 до 24 січня, добігає кінця. Його ввели, аби не допустити нової хвилі захворюваності на коронавірус. Медики Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні ще не готові говорити про остаточні результати жорсткого карантину. Його підсумують за два тижні. А у міській лікарні швидкої допомоги кількість коронавірусних пацієнтів зменшилася чи не вдвічі. Загалом медики кажуть, пацієнтів із коронавірусною інфекцією поменшало.

До прикладу, зменшення кількості пацієнтів із коронавірусом в обласній інфекційній лікарні почали спостерігати ще до запровадження локдауну.

«Зараз ми досягли такого плато, майже на одному рівні захворюваність. Трошки збільшилася кілька днів тому, але це не є такі високі цифри, які були в листопаді, в жовтні, і взагалі восени. На даний момент перебуває десь 150 пацієнтів. Але в нас були періоди, коли було багато людей. Тоді в нас на 200 ліжок, перебувало інколи 212-215 пацієнтів. Ми доставляли інколи ліжка в коридорах», – розповіла завідувачка діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Щоправда, саме важких пацієнтів в інфекційній лікарні не поменшало. Основна причина – люди звертаються із запізненням. А якщо при цьому є ще й супутні захворювання, то стан здоров'я значно погіршується.

А от у лікарні швидкої допомоги дію локдауну вже відчули. Там кількість коронавірусних пацієнтів зменшилася чи не вдвічі. Пік у цьому медзакладі припав на листопад.

«Ми пацієнтів зараз все більше виписуємо. До прикладу, оцей тиждень ми майже кожного дня виписували від 12-ти пацієнтів. Сьогодні ми виписали 18 людей. Натомість госпіталізацій є від 8 до 10 в середньому на добу. Однозначно ми бачимо, що локдаун, який був створений за сприяння уряду, вплинув на зменшення госпіталізацій», – розповіла медична директорка лікарні швидкої допомоги Леся Кобецька.

Також медики відстежили тенденцію омолодження коронавірусу. Все частіше з важкою формою Covid-19 до них звертаються молоді люди. Як із супутніми хворобами, так і без них.

Нагадаємо, з 8 січня уряд запровадив жорсткий карантин. У країні було запроваджено додаткові обмеження. А деяким закладам на цей час довелося взагалі зачинитися. Майже увесь січень школярі просиділи на вимушених канікулах, працювали лише садочки. А ще було заборонено приймати гостей у кафе, барах, ресторанах та інших закладах. Рятуватися вони могли лише роботою на виніс та доставкою. Також не працювали театри та кінотеатри, розважальні заклади та частково ТРЦ. Продуктові супермаркети були відчинені, але придбання деяких товарів було обмежене. А ще не можна було працювати фітнес-залам і басейнам. На цей час довелося відмовитися і від будь-яких масових заходів. 24 січня завершується термін жорсткого карантину. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, український уряд відмовився від продовження локдауну, тож уже з 25 січня Україна повернеться до адаптивного карантину.