Останнім часом в Україні спостерігається збільшення випадків, коли на Covid-19 хворіють діти і молодь, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Обставина, на якій я хотів би наголосити, – це те, що вірус, як ми бачимо в останній час, більша кількість починає хворіти дітей та молоді, тобто людей віком до 30-40 років», – сказав Степанов на брифінгу в п’ятницю, 8 січня.

За його словами, таку ситуацію МОЗ спостерігає по території всієї України.

Міністр також додав, що локдаун, який почав діяти в Україні 8 січня, співпадає з інкубаційним періодом коронавірусу в тих, хто міг інфікуватися на новорічно-різдвяні свята.

«Період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року збігається з завершенням інкубаційного періоду захворювання Covid-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят. Думаю, що всім зрозуміло, коли відбувається велике скупчення людей, те, що було під час новорічних свят… зрозуміло, що кількість інфікованих за таких умов зростає», – сказав Степанов.

Він наголосив, що 14-денний інкубаційний період у таких людей припадатиме на час дії посилених карантинних заходів.

Міністр також додав, що під час святкування новорічних свят відбулося активне переміщення громадян по території України і за її межами, що підвищило ризик поширення захворювання, і що в подальшому складе додаткове навантаження на медичну систему.

Також Степанов зазначив, що наразі в Україні одна третина всіх пацієнтів з COVID-19 - це пацієнти у важкому стані.