У міських пологових будинках Львова лише вчора народилося 8 дітей: 5 хлопчиків і 3 дівчинки

Попри війну в Україні щодня народжуються діти. Лише у пологових будинках Львова за час війни народилося 793 дитини, повідомила 2 травня прес-служба ЛМР.

За минулу добу лише у третьому медичному об’єднанні Львова народилося 8 дітей: 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України лікарі об’єднання прийняли 791 пологи, під час яких народилося 793 дитини. Серед породіль – 143 вимушено переселені жінки, які змушені були тікати з-під обстрілів російських окупаниів.

Українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, отримують тут прихисток та необхідну допомогу, зокрема й медичну. Це і стаціонарну, і амбулаторну допомогу, планові щеплення тощо.

До слова, для 100 вагітних переселенок у Львові до середини липня збудують два будинки. Міська рада Львова і Товариство Червоного Хреста України підписали Меморандум про співпрацю та почали будівництво в районі Тракту Глинянського. Товариство Червоного Хреста України інвестує у проект 26 млн грн.