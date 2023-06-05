Зі слів жінки, каміння вона купила на місцевому ринку

Жителька Дніпропетровської області, яка купила понад 7 кілограмів бурштину та намагалася його вивезти в Румунію, заплатить штраф в розмірі 51 тис. гривень. Дорогоцінне каміння конфіскують на користь держави. Відповідне покарання порушниці присудив Глибоцький районний суд Чернівецької області.

Порушницю виявили на початку жовтня 2022 року під час проходження митного контролю. 45-річна жінка розповіла, що придбала бурштин в обробленому вигляді на загальну суму понад 88 тисяч гривень. Перетнути кордон з Румунією вона хотіла, підсівши в чужий автомобіль.

Під час судового засідання підозрювана розповіла, що каміння вона придбала 3 жовтня 2022 року в невідомого чоловіка на території «Калинівського ринку». Заплатила за бурштин 1500 доларів США. Камінці вже були оброблені і виглядали як намиста. Загальна вага товару була 7 кг 664 грам. Після того жінка привезла каміння додому, а вже наступного дня вирушила за кордон.

«Підозрювана не мала документів, що підтверджують законність походження бурштину. Але знаючи про це, вона, помістивши каміння в особисту валізу з продуктами харчування, незаконно зберігала та перевозила при собі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці», – повідомляється у вироку суду.

У скоєному правопорушенні жінка зізналася і додала, що бажає підписати угоду про визнання винуватості. Згідно з цією угодою, 45-річній обвинуваченій суд присудив заплатити штраф у розмірі 51 тис. гривень, а також заплатити судовий збір та за проведення експертизи дорогоцінних камінців – понад 30 тис. гривень. Бурштин суд конфіскував на користь держави.