Колишньому посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

За колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова внесли 18 млн грн застави. Його підозрюють у хабарництві та незаконному збагаченні. Про це у вівторок, 6 травня, повідомив журналіст Олег Новіков. Також цю інформацію у коментарі «Укрінформу» підтвердила прессекретарка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

«За колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у повному обсязі, який раніше визначив слідчий суддя ВАКС», – цитує «Укрінформ» Олесю Чемерис.

НАБУ та САП підозрюють Смирнова у незаконному збагаченні. За даними слідчих, з 2020 до 2022 рік він набув активи вартістю 17,1 млн грн, однак офіційно він не мав таких заощаджень. Зокрема, протягом цих років посадовець придбав два автомобілі Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті, розповіли в НАБУ.

28 травня 2024 року Смирнову обрали запобіжний захід, призначивши заставу в 10 млн грн. Наступного дня, 29 травня, за нього внесли заставу.

16 квітня 2025 року Андрій Смирнов отримав ще дві підозри – у хабарництві та легалізації майна. За даними слідчих, у 2022 році одержав хабар у розмірі 100 тис. доларів від власника будівельної фірми. За гроші Смирнов мав вплинути на Антимонопольний комітет, щоб той ухвалив рішення про скасування результатів тендеру, де переміг конкурент забудовника. Встановлено, що ексзаступник голови Офісу президента прийняв пропозицію, а АМКУ дійсно ухвалив необхідне забудовнику рішення.

Також слідчі встановили, що протягом 2019-2022 років Смирнов витратив незаконно отримані гроші на будівництво приватних будинків площею 300 м² у рекреаційній зоні на Одещині.

5 травня 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав для експосадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 18 млн грн. Андрію Смирнову загрожує до 10 років позбавлення волі.