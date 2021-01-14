62-річний Віктор Божик 5 років не зможе обіймати посади, пов’язані з підготовкою і проведенням виборів

62-річного Віктора Божика, який під час місцевих виборів у жовтні 2020 року працював головою дільничої виборчої комісії у с. Суховоля Зимноводівської ОТГ, отримав судовий вирок за підроблення виборчої документації. Суд призначив йому покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, а також позбавив права обіймати посади, пов’язані з підготовкою і проведенням виборчого процесу на 5 років.

«Голова дільничої виборчої комісії с. Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на виборах депутатів сільської ради, а саме – власноручно підробив підписи всіх членів ДВК. Це виявив один з кандидатів у народні депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи», – зазначено у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Розслідування проводили за ч.2 ст.158-3 КК України. Пустомитівський районний суд визнав винним 62-річного голову комісії, жителя с. Суховоля. Суд виніс вирок 3 роки тюрми, однак засуджений уникне ув'язнення, якщо не порушить законодавства протягом року. Також найближчі 5 років він не зможе обіймати посади, пов'язані з виборами.

Нагадаємо, у Зимноводівській об’єднаній територіальній громаді кандидат у депутати Андрій Грицько виявив фальсифікацію результатів голосування. Під час складання уточненого протоколу на ДВК №460209 у селі Суховоля у партії «Самопоміч» вкрали сім голосів, які віддали на користь «Європейської солідарності» та партії «Сила і честь», відтак «Самопоміч» могла не потрапити до ради цієї об’єднаної громади. При цьому на уточненому протоколі помітно інший почерк та різницю в підписах членів ДВК. Суд зобов’язав Зимноводівську сільську територіальну виборчу комісію здійснити повторний підрахунок голосів з виборів депутатів Зимноводівської ОТГ на цій виборчій дільниці, під час якого підтвердився факт фальсифікації результатів голосування.