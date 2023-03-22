Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало від продажу російського аміаку понад 1,32 млрд гривень. Це значно перевищує надходження від реалізації арештованого майна за всі попередні роки роботи агентства. Про 22 березня це повідомила прес-служба АРМА.

Зазначається, що нещодавно АРМА отримала понад 254 млн гривень від продажу останньої партії арештованого аміаку російського походження обсягом 9,7 тисячі тонн. Всього ж АРМА продало 5 партій російського аміаку загальним обсягом близько 42 тисячі тонн.

Кошти від проданого майна спрямують на придбання військових облігацій. Загалом завдяки купівлі цінних паперів до бюджету надійшло понад 1,2 млрд гривень.

У АРМА пояснили, що у випадку з продажем аміаку, крім ціни, сформованої за підсумками торгів, покупець має сплатити також винагороду електронному майданчику, компенсацію держпідприємству АТ «Одеський припортовий завод» за приймання, захолоджування, зберігання та відвантаження сировини, а також ПДВ і митні платежі. Тож реальна вартість арештованого аміаку для покупців є значно вищою, ніж остаточна ціна продажу за результатами торгів.