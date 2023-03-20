АРМА конфіскувала лише чверть статутного капіталу підприємства

Ленінський районний суд передав в управління АРМА активи аграрного підприємства на Кіровоградщині розміром у 5,4 млрд грн. «Спільне українсько-російське підприємство Алтай», яке належить росіянам, має статутний капітал у майже 22 млрд грн.

Про передачу активів підприємства повідомили у прес-службі Генпрокуратури у понеділок, 20 березня. «За даними слідства, бенефіціарним власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності ТОВ "Спільне українсько-російське підприємство Алтай", яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, є громадянин РФ», – заявили у прес-службі Генпрокуратури.

Бенефіціарними власниками компанії є Віталій Капінус, громадянин Росії, який прописаний в Ростові-на-Дону, та його брат, Володимир Капінус, який прописаний у Кропивницькому. Правоохоронці передали АРМА активи Віталія Капінуса на 5,4 млрд грн, що становить 25% від розміру статутного капіталу. Правоохоронці продовжують розслідування за ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).