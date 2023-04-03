У 2023 році на відновлення доступу до меддопомоги та реконструкцію лікарень Україна потребуватиме щонайменше 640 млн доларів

За даними Світового банку, за понад рік війни ворог вже зруйнував в Україні медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 «швидких» та щонайменше 596 аптек.

Такі дані представлені у звіті Світового банку «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні», презентованому на онлайн-зустріч секторальної робочої групи «Охорона здоровʼя» МОЗ за участю міжнародних партнерів, повідомило 3 квітня МОЗ України.

Найбільше збитків медичній інфраструктурі завдано на території чотирьох областей: на Донеччині збитки оцінюються у 768 млн доларів, на Харківщині – у 618 млн доларів, на Чернігівщині – у 259 млн доларів, на Луганщині – щонайменше у 188 млн доларів.

Лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше 640 мільйонів доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становлять 16,4 мільярда доларів.