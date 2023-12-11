За минулий тиждень на Рівненщині від ускладнень коронавірусу померли двоє чоловіків. Як повідомила у коментарі ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду Рівненського центру контролю хвороб Юлія Терентьєва, пацієнтам було 38 та 65 років.

За її словами, обидвоє чоловіків не мали щеплень від коронавірусу. 65-річний чоловік мав супутні хвороби, а 38-річний хворий звернувся надто пізно за медичною допомогою. В результаті вони обоє померли від ускладнень недуги. Всього ж з жовтня в області зафіксовано дев’ять летальних випадків.

Також впродовж минулого тижня в області виявили 450 випадків коронавірусу. Це приблизно стільки ж, як і попереднього тижня – захворюваність тримається на аналогічному рівні.

У Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб додають, що загалом за минулий тиждень на грип, COVID-19 та інші ГРІ захворіли 8814 мешканців області. Більшість серед хворих – діти.

Нагадаємо, нещодавно епідеміологи спрогнозували, що в Україні всередині грудня прогнозують пік захворюваності на Covid-19. Він триватиме до січня 2024 року, а тоді поступово піде на спад.