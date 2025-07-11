Забудьте про кліщів: чим обробити траву, щоб вони не з’являлися
Кліщі активізуються в теплу пору року й часто ховаються в густій траві на вашій ділянці. Щоб захистити себе та свою сім’ю, важливо не лише регулярно скошувати газон, але й провести хімічну обробку. Чим обробити траву в саду, пише «24 Канал».
Для домашнього застосування добре підходять засоби з циперметрином, біфентрином або фентіоном. Серед них відомі препарати: «Цифокс», «Талсар», «Сипаз Супер», «Акароцид» та «Кельтан».
Як перевірити, чи є кліщі на ділянці
Найпростіший спосіб – зібрати шматок білого матеріалу на палицю і провести ним по траві або сухому листю. Якщо кліщі є, вони прилипнуть до тканини. Робити це особливо актуально навесні, але й улітку варто контролювати територію.
Правила обробки ділянки від кліщів
Обирайте препарати з активними інгредієнтами – циперметрин, біфентрин, фентіон – вони ефективно знищують кліщів, комарів, мух, мурах, бліх та інших шкідників.
Найчастіше використовують:
- «Цифокс» проти іксодових кліщів;
- «Талсар» ефективний і проти інших садових шкідників;
- «Сипаз Супер» для дорослих комах і личинок;
- «Акароцид» захищає від кліщів і комарів;
- «Кельтан» контактний інсектицид для відкритого ґрунту й теплиць.