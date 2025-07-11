Обирайте препарати з активними інгредієнтами – циперметрин, біфентрин, фентіон

Кліщі активізуються в теплу пору року й часто ховаються в густій траві на вашій ділянці. Щоб захистити себе та свою сім’ю, важливо не лише регулярно скошувати газон, але й провести хімічну обробку. Чим обробити траву в саду, пише «24 Канал».

Для домашнього застосування добре підходять засоби з циперметрином, біфентрином або фентіоном. Серед них відомі препарати: «Цифокс», «Талсар», «Сипаз Супер», «Акароцид» та «Кельтан».

Як перевірити, чи є кліщі на ділянці

Найпростіший спосіб – зібрати шматок білого матеріалу на палицю і провести ним по траві або сухому листю. Якщо кліщі є, вони прилипнуть до тканини. Робити це особливо актуально навесні, але й улітку варто контролювати територію.

Правила обробки ділянки від кліщів

Обирайте препарати з активними інгредієнтами – циперметрин, біфентрин, фентіон – вони ефективно знищують кліщів, комарів, мух, мурах, бліх та інших шкідників.

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