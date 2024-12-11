Оберіть прохолодне, але не замерзаюче приміщення

Город як потребує ресурсів, так і дає їх. Тому ви можете використати цей ресурс для майбутньої весняної розсади. Заготівля землі для розсади – це важливий етап підготовки до нового садового сезону. Збережіть ґрунт зараз і це забезпечить вам здорову і міцну розсаду навесні. Як правильно це зробити, пише U-news.

Де на городі можна взяти землю

Найкращий варіант – ділянка, де цього року не росли овочі. Такий ґрунт відпочив і наситився корисними речовинами. Як альтернатива, підійдуть грядки, де росли бобові (горох, квасоля) або огірки, вони збагачують землю азотом.

Як зберегти землю до весни

Не кладіть її у поліетиленові пакети. Вони не пропускають повітря і земля в них може запліснявіти. Краще використовувати мішки з натуральних тканин (мішковини), дерев'яні ящики або пластикові контейнери, в яких можна зробити отвори для вентиляції.

Оберіть прохолодне, але не замерзаюче приміщення (гараж, балкон). Якщо ви живете в приватному будинку, можна зберігати землю просто на вулиці, захистивши її від опадів. Якщо зберігаєте вдома, знезаразьте землю – проморозьте її. На вулиці вона замерзне сама.

Перед зберіганням грунт можна пролити слабким розчином марганцівки для додаткової дезінфекції.