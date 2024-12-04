Для захисту посівів часнику використовують пісок та золу

Озимий часник висаджують восени, щоб отримати ранній врожай навесні. Однак тепла осіння погода може призвести до раннього проростання, що підвищує ризик пошкодження паростків під час морозів. Ukr.Media пише, як ефективно захистити часник і зберегти його здоров’я.

Гілки дерев

Часник можна укривати гілками дерев. Багато городників віддають перевагу хвої через її бактерицидні властивості, особливо лапнику. При заготівлі лапника для укриття часнику важливо видалити гілки з рудими плямами та голками, оскільки вони можуть бути заражені хворобами.

Гілки ефективно зберігають тепло та сніг, захищаючи посіви від надмірного зволоження. Цей матеріал зазвичай є безкоштовним і легко доступним. Городники цінують гілки за те, що вони перешкоджають котам нищити грядки.

До гілок можна додати стебла рослин, але їх потрібно очистити від суцвіть та насіння, щоб запобігти їх проростанню. Також важливо перевірити покривний матеріал на наявність шкідників. Недоліком стебел є те, що вони з часом можуть гнити, стискатися, утворювати корку та покриватися пліснявою.

Торф

Для захисту використовують сухий подрібнений торф. П'яти-семисантиметровий шар торфу ефективно захищає часник від заморозків. Цей матеріал ідеально підходить для мульчування і збереження вологи в грунті.

Необхідно врахувати початковий рівень кислотності грунту на вашій ділянці, оскільки торф може його збільшити. Якщо це небажано, краще вибрати інший вид покривного матеріалу.

Торф може стискатися і утворювати кірку при надмірному зволоженні, наприклад, під час частих зимових відлиг. Це перешкоджає «диханню» землі та проростанню сіянців навесні.

Опале листя

Власники ділянок часто укривають часник опалим листям, яке є відмінним доступним органічним матеріалом. Листя дозволяє повітрю проходити і утримує тепло.

На опале листя добре укладається сніг. Однак перед використанням листя потрібно перевірити на наявність шкідників.

Деякі садівники уникають використання листя дуба через вміст дубильних речовин, які, на їхню думку, можуть сповільнити ріст рослин у весняний період.

У разі різких змін температури та вологості, листя може замерзнути або загнити, що погано вплине на молоді пагони.

Тирса

Відомий метод – мульчування грядок тирсою. Цей матеріал ефективно зберігає тепло та вологу. Для відлякування гризунів, які можуть шукати притулок у тирсі на зиму, додають хвойні голки.

Як і торф, тирса може збільшувати кислотність ґрунту, тому це варто враховувати при її використанні. Один з недоліків – у вологих умовах тирса може ускладнювати доступ повітря до ґрунту та затримувати його прогрівання весною.

Пісок і зола

Для захисту посівів часнику використовують пісок та золу, яка також служить чудовим добривом для рослин. Грядки з посівами посипають цими матеріалами, а зверху насипають шар торфу товщиною до 4 см і накривають плівкою. За потреби можна додати ще один шар листя. Весною покривний матеріал знімають.

Агроволокно

Агроволокно, також відоме як спанбонд чи агротканина, сьогодні здобуває популярність. Ця тонка поліпропіленова плівка ефективно утримує тепло і не дозволяє накопичуватися зайвій волозі, що робить її перевагою порівняно зі звичайним поліетиленом.

Агроволокно легке у використанні: достатньо накрити ним грядки і придавити краї важкими предметами, такими як каміння, щоб вітер не здув.

Хоча спанбонд не є дешевим, його можна використовувати протягом 4-5 сезонів за умови обережного поводження.

Обираючи укриття, слід враховувати погодні умови та клімат регіону, наявність матеріалів та їх вартість.

Укриття для озимого часнику не тільки захищає рослини від вимерзання, але й зберігає їх від посухи та перезволоження, стримує бур'яни весною і сприяє більш ранньому проростанню.